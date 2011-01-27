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Отклонено

Версия ИБ для J2ME-клиентов

Хочется иметь версию интернет-банка не только для iPhone (и в перспективе Android), но и J2ME-устройств. Пусть с минималистичным функционалом:

- просмотр остатков по счетам

- переброска средств между счетами

- платежи по сформированным в "большом" ИБ шаблонам

В общем то, что чаще всего требуется, не требует ЭЦП и впишется в размеры экранов таких устройств. Можно установить нижнюю планку на разрешение экрана, например 240х320.

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