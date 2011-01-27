Ждет рассмотрения
Увеличить оборот через нал. в грейс и чековые книжки.
Развивать рынок платёжных терминалов в регионах.Очень мало мест где можно платить картой.Типа- у вас нет терминала,тогда мы идём к вам.
5
Распространить грейс-период на снятие налички-это нереально конечно.Ряд качественных товаров продают только за наличку.
Возможно наличку в грейс может заменить какой то аналог чековой книжки,если чек свободно будет меняться на деньги.Но там масса вопросов о подлинности и доверии населения ,но на чеки в грейс банк пойдёт скорее чем на наличку в грейс.
Комментарии 5
Насчет грейса на снятие налички - это бы надо сделать. Так как отсутствие грейса ограничивает возможность покупок в интернете на сайтах коллективных закупок, когда заказываешь товар, а заплатить нужно по реквизитам и потом товар придет через почту
А грейс на наличку не такое и редкое явление например наличка в грейс есть у Траста и МИнБа
. Вот в этом?
Мы - за.
Во второй половине года начнем заниматься торговым эквайрингом. И в региоанах, разумеется, главным оразом.
не реально, основная задача банка приносить прибыль, а грейс и нал не совместимы.