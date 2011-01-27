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Аватар Александр Николаевич (1154)
27.01.2011 17:54 #
Ждет рассмотрения

Увеличить оборот через нал. в грейс и чековые книжки.

Развивать рынок платёжных терминалов в регионах.Очень мало мест где можно платить картой.Типа- у вас нет терминала,тогда мы идём к вам.
Распространить грейс-период на снятие налички-это нереально конечно.Ряд качественных товаров продают только за наличку.
Возможно наличку в грейс может заменить какой то аналог чековой книжки,если чек свободно будет меняться на деньги.Но там масса вопросов о подлинности и доверии населения ,но на чеки в грейс банк пойдёт скорее чем на наличку в грейс.
5

Комментарии 5

toshik80
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А через интернет банк то не заплатить? Сидишь на диване, тыкаешь в ноутбуки и денежки переводятся
Насчет грейса на снятие налички - это бы надо сделать. Так как отсутствие грейса ограничивает возможность покупок в интернете на сайтах коллективных закупок, когда заказываешь товар, а заплатить нужно по реквизитам и потом товар придет через почту
А грейс на наличку не такое и редкое явление например наличка в грейс есть у Траста и МИнБа
viabank
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лично я скорее поверю в терминал во фруктово-овощном ларьке, чем в прием чеков в том же ларьке smile:|
Представитель Банка
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В чем идея?

Развивать рынок платёжных терминалов в регионах

1154
. Вот в этом?
Мы - за.
Во второй половине года начнем заниматься торговым эквайрингом. И в региоанах, разумеется, главным оразом.
1154
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Ограниченную сумму 5-15 т.р. налом снимать в грейс на неотложные нужды то же не помешало бы.
trollik
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Ограниченную сумму 5-15 т.р. налом снимать в грейс на неотложные нужды то же не помешало бы.
1154

не реально, основная задача банка приносить прибыль, а грейс и нал не совместимы.
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