Ждет рассмотрения

Увеличить оборот через нал. в грейс и чековые книжки.

Развивать рынок платёжных терминалов в регионах.Очень мало мест где можно платить картой.Типа- у вас нет терминала,тогда мы идём к вам.

Распространить грейс-период на снятие налички-это нереально конечно.Ряд качественных товаров продают только за наличку.

Возможно наличку в грейс может заменить какой то аналог чековой книжки,если чек свободно будет меняться на деньги.Но там масса вопросов о подлинности и доверии населения ,но на чеки в грейс банк пойдёт скорее чем на наличку в грейс.

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