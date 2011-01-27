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Аватар Сергей (viabank)
27.01.2011 17:59 #
Реализовано

Настройка лимитов по картам

Очень нужна возможность настраивать лимиты трат по картам.
Удачная реализация есть у банка "Авангард". Можно и по-проще:
1а. лимит снятия наличных в день
1б. лимит снятия наличных в месяц
2а. лимит операций CNP (интернет) в день
2б. лимит операций CNP (интернет) в месяц
3а. общий лимит трат в день
3б. общий лимит трат в месяц
Чтобы менять можно быть в интернет-банке, по одноразовому коду, и применялись оперативно.
5

Комментарии 5

Евгений
#
Считаю, что неправильно делать систему, в которой не делается различие для разных типов идентификации.

Например, неправильно устанавливать единый лимит для всех Интернет операций, потому что если ТСП поддерживает 3D Secure, то можно лимит вообще не устанавливать или сделать очень большим, а вот если просто вводятся реквизиты карты и любой, подсмотервший реквизиты вашей карты может идти и делать покупки, то опасность гораздо выше.

Покупки в магазинах и снятия в банкомате опять же должны зависеть от того - используется ли чип. Если терминал не поддерживает чип и можно просто прокатать карту и поставить любую закорючку в качестве подписи, то риски гораздо выше, нежели когда ичпользуется чип в сочетании с ПИНом.
data333
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Если закорючка не совпадет с образцом вашей подписи в банке, то банк поверит вашему протесту и вернёт деньги.
А вот с ПИНом ничего опротестовать не получится. Разве не так?
pay2pay
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Год прошёл. Банк когда-нибудь реализует идею???
Соколова Дарья
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Доброго дня!

Лимиты настраиваются в Интернет-банке в разделе "Карты и счета" - "Расходные лимиты по картам"

С уважением,
Соколова Дарья
АО "Банк Русский Стандарт"
Соколова Дарья
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07.03.2017 в 16:26 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
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