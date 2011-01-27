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Сергей
(viabank)
Реализовано
Настройка лимитов по картам
Очень нужна возможность настраивать лимиты трат по картам.
5
Удачная реализация есть у банка "Авангард". Можно и по-проще:
1а. лимит снятия наличных в день
1б. лимит снятия наличных в месяц
2а. лимит операций CNP (интернет) в день
2б. лимит операций CNP (интернет) в месяц
3а. общий лимит трат в день
3б. общий лимит трат в месяц
Чтобы менять можно быть в интернет-банке, по одноразовому коду, и применялись оперативно.
Комментарии 5
Например, неправильно устанавливать единый лимит для всех Интернет операций, потому что если ТСП поддерживает 3D Secure, то можно лимит вообще не устанавливать или сделать очень большим, а вот если просто вводятся реквизиты карты и любой, подсмотервший реквизиты вашей карты может идти и делать покупки, то опасность гораздо выше.
Покупки в магазинах и снятия в банкомате опять же должны зависеть от того - используется ли чип. Если терминал не поддерживает чип и можно просто прокатать карту и поставить любую закорючку в качестве подписи, то риски гораздо выше, нежели когда ичпользуется чип в сочетании с ПИНом.
А вот с ПИНом ничего опротестовать не получится. Разве не так?
Лимиты настраиваются в Интернет-банке в разделе "Карты и счета" - "Расходные лимиты по картам"
С уважением,
Соколова Дарья
АО "Банк Русский Стандарт"