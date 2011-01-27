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Реализовано

Настройка лимитов по картам

Очень нужна возможность настраивать лимиты трат по картам.

Удачная реализация есть у банка "Авангард". Можно и по-проще:

1а. лимит снятия наличных в день

1б. лимит снятия наличных в месяц

2а. лимит операций CNP (интернет) в день

2б. лимит операций CNP (интернет) в месяц

3а. общий лимит трат в день

3б. общий лимит трат в месяц

Чтобы менять можно быть в интернет-банке, по одноразовому коду, и применялись оперативно.

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