Ждет рассмотрения

Карта без возможности компрометации-?

Для безналичной оплаты в торговли дополнительная карта без пин-кода и свв -кода вообще (или заблокированного кода)-это карта которой можно платить только по паспорту и подписи владельцу карты.Технически наверно невозможна или сложна очень (для программистов),но по факту эта карта которую невозможно скомпрометировать вообще.

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