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Аватар Александр Николаевич (1154)
27.01.2011 18:02 #
Ждет рассмотрения

Карта без возможности компрометации-?

Для безналичной оплаты в торговли дополнительная карта без пин-кода и свв -кода вообще (или заблокированного кода)-это карта которой можно платить только по паспорту и подписи владельцу карты.Технически наверно невозможна или сложна очень (для программистов),но по факту эта карта которую невозможно скомпрометировать вообще.
5

Комментарии 5

rdc
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Нужно, чтобы не было не только CVV, но и номера/срока действия, а также полосы. Только имя владельца и чип.
A_1
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А чип зачем? Если и его убрать, то как раз получим карту динерс клаб позапрошлого века.
1154
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А если чип оставляем,то карта будущего получается,некий чиповый аналог удостоверения личности,вроде такие используют кое где"в еропах" c отпечатком пальца и радужкой глаза в комплекте.
root18
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а виза электрон чем не нравится?
dima_ekb
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Насколько я понимаю, на Visa Electron от Авангарда есть полный номер карты, значит, теоретически, возможно проведение подлимитных операций.
Ну и еще, он без чипа, потому его могут отскиммить и изготовить копию, которую будут наличить через знакомого кассира.
Оба варианта, имхо, маловероятно.
Потому мне кажется, Visa Electron с закрученным в 0 лимитом на интернет транзакции - самая безопасная карта в Авангарде smile:-)
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