Ждет рассмотрения
Карта без возможности компрометации-?
Для безналичной оплаты в торговли дополнительная карта без пин-кода и свв -кода вообще (или заблокированного кода)-это карта которой можно платить только по паспорту и подписи владельцу карты.Технически наверно невозможна или сложна очень (для программистов),но по факту эта карта которую невозможно скомпрометировать вообще.
5
Комментарии 5
Ну и еще, он без чипа, потому его могут отскиммить и изготовить копию, которую будут наличить через знакомого кассира.
Оба варианта, имхо, маловероятно.
Потому мне кажется, Visa Electron с закрученным в 0 лимитом на интернет транзакции - самая безопасная карта в Авангарде