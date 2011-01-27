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Реализовано

MasterCard SecureCode / Verified by Visa

будет намного спокойнее за свои карты, если банк внедрит поддержку

MasterCard SecureCode / Verified by Visa

это и риски мошенничества снизит (количество интернет-магазинов, поддерживающий данные функции - растет), и упростит опротестование в случае мошенничеств через интернет-магазины, данные функции не поддерживающие.

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