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Сергей
(viabank)
Реализовано
MasterCard SecureCode / Verified by Visa
будет намного спокойнее за свои карты, если банк внедрит поддержку
14
MasterCard SecureCode / Verified by Visa
это и риски мошенничества снизит (количество интернет-магазинов, поддерживающий данные функции - растет), и упростит опротестование в случае мошенничеств через интернет-магазины, данные функции не поддерживающие.
Комментарии 14
Кроме проблем 3DS ничего не дает. Те кому надо, получив данные вашей карты по любому воспользуются ею, а вот вы при проведении транзакций 3DS уже хрен её опротестуете в случае если ТСП вас "надуло".
для меня риск нарваться на мошенническую операцию гораздо выше, чем на точку, которая надует.
кроме того:
1. не знаю как в БРС, но в Авангарде в бланке типового заявления на опротестование операции есть такой пункт для простановки галки о причине, как "торговое предприятие не поставило товар/услугу", что наводит на мысль, что оспаривать можно не только факт транзакции, но и факт (не)добросовестности продавца.
2. оспаривать реально совершенную вами транзакцию, по причине недобросовестного ТСП под соусом оспаривания факта её совершения - риск нарваться на комиссию за необоснованное опротестование, а до кучи испортить отношения с банком и свою репутацию. все факты будут указывать на то, что именно вы совершили транзакцию, либо она была совершена вследствие несоблюдения вами правил хранения/использования карты. или вы совершаете покупки в сомнительных интернет-магазинах, выходя в Сеть из интернет-кафе через цепочку анонимных прокси-серверов?
Если вы провели через 3ds транзакцию, то оспорить её крайне сложно по любым причинам.
У меня был случай с одним известным американским банком, который возвращал деньги за любые покупки в инете, если ты жаловался на тсп буквально за день-два, а вот как только произошел случай с тсп которая 3ds провела, возникли весьма серьезные сложности, и банк скрепя зубами вернул деньги только через 2 месяца...
Я думаю вам не надо объяснять, что у наших банков это вообще практически фантастика будет.
что касается Вашей точки зрения, повторю еще раз: для всех будет лучше, если транзакции будут оспариваться по-существу повода. если держатель карты не проводил операцию - должен опротестовываться факт таковой. а если точка гнилая - должны оспариваться финансовые последствия. хотя бы потому, что только такая практика позволит выдавливать гнилые точки и покрывающих их эквайеров с рынка. иначе будет как всегда: преступления с плохими шансами на раскрытие не регистрируются, чтобы не нарушать показатели раскрываемости. а раз нет зарегистрированных преступлений, так и бороться с преступностью не нужно. во многих городах этой (и не только этой) зимой множество народу получило травмы, подскользнувшись на плохо (или совсем не) убираемых тротуарах. но большинство пострадавших не стало документально фиксировать проишествие ввиду незначительности - встал, отряхнулся, похромал пару дней или недельку, и бог с ним. а в результате официальные лица с чистой совестью заявляют, что уборка производится хорошо, и количество зарегистрированных проишествий не позволяет делать выводов об обратном.
На сколько достоверна информация Банка о ведении со второй половины 2011 3D-Secure?
Спасибо