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Аватар Сергей (viabank)
27.01.2011 18:03 #
Реализовано

MasterCard SecureCode / Verified by Visa

будет намного спокойнее за свои карты, если банк внедрит поддержку
MasterCard SecureCode / Verified by Visa
это и риски мошенничества снизит (количество интернет-магазинов, поддерживающий данные функции - растет), и упростит опротестование в случае мошенничеств через интернет-магазины, данные функции не поддерживающие.
14

Комментарии 14

tide
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В текущей своей реализации нравится как сделано в Сбере с одноразовыми паролями. Роста количества сайтов с поддержкой 3D, которыми я лично сталкиваюсь, не замечаю. И как уже неоднократно обсуждалось - опротестовать такую операцию становится практически невозможно. Так что это перекладывание с больной головы на здоровую.
viabank
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да, подтвержденную 3DS операцию опротестовать так же сложно, как и подтвержденную ПИН операцию, проведенную по чипу (т.е. практически - невозможно). с другой стороны, возможности для мошенников по проведению таких операций также стремятся к минимуму, поскольку мало знать реквизиты карты (которые можно подсмотреть в магазине, украсть в интернете), нужно еще как-то узнать очередной разовый код подтверждения. а 100% гарантии защищенности не существует в природе.
ivan07 (гость)
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Полностью согласен с tide - это перекладывание с больной головы на здоровую.
Кроме проблем 3DS ничего не дает. Те кому надо, получив данные вашей карты по любому воспользуются ею, а вот вы при проведении транзакций 3DS уже хрен её опротестуете в случае если ТСП вас "надуло".
emozgovoy
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31.01.2011 в 15:14 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
viabank
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это уже у кого какая практика получается smile:pardon:
для меня риск нарваться на мошенническую операцию гораздо выше, чем на точку, которая надует.
кроме того:
1. не знаю как в БРС, но в Авангарде в бланке типового заявления на опротестование операции есть такой пункт для простановки галки о причине, как "торговое предприятие не поставило товар/услугу", что наводит на мысль, что оспаривать можно не только факт транзакции, но и факт (не)добросовестности продавца.
2. оспаривать реально совершенную вами транзакцию, по причине недобросовестного ТСП под соусом оспаривания факта её совершения - риск нарваться на комиссию за необоснованное опротестование, а до кучи испортить отношения с банком и свою репутацию. все факты будут указывать на то, что именно вы совершили транзакцию, либо она была совершена вследствие несоблюдения вами правил хранения/использования карты. или вы совершаете покупки в сомнительных интернет-магазинах, выходя в Сеть из интернет-кафе через цепочку анонимных прокси-серверов?
alekseybed
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viabank, по первому пункту: такой вывод можно сделать и из беглого чтения правил платежных систем.
ivan07 (гость)
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Повторюсь - вас никоим образом не спасет 3ds, если данные вашей карты стали известны нехорошим людям. Точек, которые предоставляют некачественные услуги и товары выше крыши, и при этом многие работают через 3ds.
Если вы провели через 3ds транзакцию, то оспорить её крайне сложно по любым причинам.
У меня был случай с одним известным американским банком, который возвращал деньги за любые покупки в инете, если ты жаловался на тсп буквально за день-два, а вот как только произошел случай с тсп которая 3ds провела, возникли весьма серьезные сложности, и банк скрепя зубами вернул деньги только через 2 месяца...
Я думаю вам не надо объяснять, что у наших банков это вообще практически фантастика будет.

для меня риск нарваться на мошенническую операцию гораздо выше

viabank
viabank
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с 3DS ситуация такая же, как с чипами: поначалу ни эмитенты не хотят ставить чипы в карты, ни ТСП ставить терминалы с их поддержкой. пока технология не обрела популярность, ей трудно стать популярной, такой вот парадокс. нужны усилия рынка в целом, или хотя бы одного сильного игрока, чтобы переломить ситуацию. с чипом это уже произошло, объем потерь от транзакций по "белому пластику" превысил порог терпимости банков. по мере того, как эмитенты запускали чипы, эквайеры были вынуждены запускать терминалы - действует правило переноса ответственности. точно также, по мере того, как эмитенты будут запускать 3DS - эквайеры будут вынуждены запускать поддержку на своей стороне, чтобы не нести убытков по опротестованным операциям. и вот когда что-либо стоящее в нете купить без 3DS станет проблематично - тогда польза от технологии перевесит недостатки.

что касается Вашей точки зрения, повторю еще раз: для всех будет лучше, если транзакции будут оспариваться по-существу повода. если держатель карты не проводил операцию - должен опротестовываться факт таковой. а если точка гнилая - должны оспариваться финансовые последствия. хотя бы потому, что только такая практика позволит выдавливать гнилые точки и покрывающих их эквайеров с рынка. иначе будет как всегда: преступления с плохими шансами на раскрытие не регистрируются, чтобы не нарушать показатели раскрываемости. а раз нет зарегистрированных преступлений, так и бороться с преступностью не нужно. во многих городах этой (и не только этой) зимой множество народу получило травмы, подскользнувшись на плохо (или совсем не) убираемых тротуарах. но большинство пострадавших не стало документально фиксировать проишествие ввиду незначительности - встал, отряхнулся, похромал пару дней или недельку, и бог с ним. а в результате официальные лица с чистой совестью заявляют, что уборка производится хорошо, и количество зарегистрированных проишествий не позволяет делать выводов об обратном.
Lоki™
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Позволю себе сообщить, что со слов Банка 3D-Secure заработает во второй половине 2011 года. smile:)
viabank
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хотелось бы еще увидеть отражение данной информации в виде статуса "принято" smile:)
sharco
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To Lоki™

На сколько достоверна информация Банка о ведении со второй половины 2011 3D-Secure?

Спасибо
viabank
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ух ты smile:) осталась единственная нереализованная идея, которая отделяет БРС от того, чтобы стать моим основным резервным банком - суточные лимиты трат, самая лучшая, имхо, защита от воров и мошенников
sharco
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Где официальная информация?
sharco
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Сделал тестовый платеж. Прошло отлично. Долго этого ждал.
smile:ura:
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