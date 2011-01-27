Мультивалютные карты или смена счета карты

rdc 27.01.2011 21:50 # Как это ни странно, но любой картой можно рассчитываться в любой стране. На то они и "международные". Валюта конвертируется автоматически. 0
Комментарии 9
что делать, если привязка к счету была изменена в промежутке между авторизацией и списанием?
Принцип перепривязки реализован в Сити и Альфе.
Причём у Альфа-Банка реализован просто гениально - через интернет-банк за 1 минуту.
По поводу
Каждой операции присваивается код авторизации, при этом блокировка с этим кодом происходит по конкретному счёту - т.е. по счёту, к которому была привязана карта на момент совершения операции. Таким образом, лично в моей практике достаточно частой перепривязки, "захолдированная" сумма всегда списывалась корректно с того счёта, с которого была совершена покупка.
ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ как держателю карты Сбера, чтобы и у него была тоже такая возможность =)
(Однако, если проводить параллели, в этой ситуации Банк скорее всего будет также вынужден ввести, с целью покрытия потерь, обслуживание по пакетам услуг, а не с оплатой каждой конкретной карты- ведь большинство Клиентов смогут обходиться уже одной картой, вместо нескольких)