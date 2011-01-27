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На рассмотрении

Мультивалютные карты или смена счета карты

При поездках за рубеж удобны валютные карты, однако заводить карту ради одной поездки в год нецелесообразно. Хотелось бы чтобы можно было рассчитываться одной картой в разных валютах.

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