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Аватар a_nekto
27.01.2011 18:29 #
На рассмотрении

Мультивалютные карты или смена счета карты

При поездках за рубеж удобны валютные карты, однако заводить карту ради одной поездки в год нецелесообразно. Хотелось бы чтобы можно было рассчитываться одной картой в разных валютах.
9

Комментарии 9

rdc
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Как это ни странно, но любой картой можно рассчитываться в любой стране. На то они и "международные". Валюта конвертируется автоматически.
a_nekto
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При таком расчете происходит конвертация валюты. Хотелось бы иметь возможность на время отпуска положить на имеющуюся карту, например, евро и рассчитываться именно в евро в Европе. Т.е. без конвертаций.
tide
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Приведите, пожалуйста, пример банка, где подобное уже реализовано?
r36956
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Ситибанк
nailnail
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Вроде как и в Альфе можно одну карту к разных счетам привязивать. Слышал что можно даже по телефону это сделать
Сбербанк России
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22.02.2011 в 16:15 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Retailator
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Мне кажется, что наиболее удобный способ, как для клиентов, так и для банка, - это возможность привязки карты к любому текущему счету в любой валюте. Так сделано у Альфа-банка. Живешь в России - привязал карту к текущему счету в рублях, поехал в Европу - отвязал карту от рублевого счета и привязал к текущему счету в евро.
viabank
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с одной стороны - да, удобно. с другой - что делать, если сначала была совершена покупка в одной валюте, затем карта была переключена на счет в другой валюте, а тут - пришел возврат по той самой покупке???
что делать, если привязка к счету была изменена в промежутке между авторизацией и списанием?
daniell
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Да, абсолютно верно
Принцип перепривязки реализован в Сити и Альфе.
Причём у Альфа-Банка реализован просто гениально - через интернет-банк за 1 минуту.
По поводу
если сначала была совершена покупка в одной валюте, затем карта была переключена на счет в другой валюте, а тут - пришел возврат по той самой покупке??? что делать, если привязка к счету была изменена в промежутке между авторизацией и списанием?

viabank

Каждой операции присваивается код авторизации, при этом блокировка с этим кодом происходит по конкретному счёту - т.е. по счёту, к которому была привязана карта на момент совершения операции. Таким образом, лично в моей практике достаточно частой перепривязки, "захолдированная" сумма всегда списывалась корректно с того счёта, с которого была совершена покупка.

ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ как держателю карты Сбера, чтобы и у него была тоже такая возможность =)
(Однако, если проводить параллели, в этой ситуации Банк скорее всего будет также вынужден ввести, с целью покрытия потерь, обслуживание по пакетам услуг, а не с оплатой каждой конкретной карты- ведь большинство Клиентов смогут обходиться уже одной картой, вместо нескольких)
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