Рефинансирование кредитов сторонних банков для физических лиц

IgorR
IgorR
А зачем человек с з/п 14-18 т.р.платит бешеный процент,когда можно пойти в сбербанк сразу?И сумма будет больше,и процент меньше.Уже 6 лет клиент сбера,РС и прочими т.н банками такого профиля пользовалась только,когда оф.з/пл была 1,5 т.р,и сразу знала,на что иду
makvay
Честные и порядочные люди уже отдали эти кредиты(11 лет прошло кака минимум, с конца 90х),остались те,кто изначально жил не по средствам.Эта категория абсолютно не относится к "беспроблемным",скорее наоборот
makvay
А почему человек просто не может взять еще один новый потребкредит у Сбера и просто погасить досрочно старые мелкие кредиты? Зачем нужно именно рефинансирование?
IgorR
Рефинансирование потребительских и автокредитов в настоящий момент рассматривается банком и будет реализовано к концу года. Поэтому идею перевожу в статус "Принято".
С уважением, Екатерина Лобанова.
Сбербанк России
Комментарии 27
Граждане же, большинство из которых добросовестно выплачивало и выплачивает кредит, под неимоверно большой процент, могли бы быстрее погасить кредит и стать добросовестными клиентами Сбербанка. Здесь по моему мнению не нужны какие либо специальные проверки и супер сложные наработки, нужно только принятие решения по линии Сбербанка.Тем более, что более рискованное направление, такое как рефинансирование кредитов юридических лиц, в Сбербанке есть.
А вот почему отсутствует рефинансирование собственных кредитов непонятно...
Получается, клиенты иных банков имеют привилегии относительно своих же собственных клиентов.
Это некрасиво, это нелояльно, это дискриминация собственных клиентов!
А это что - http://sberbank.ru/saintpetersburg/ru...financing/
Конкретно про РС ничего конечно не сказано, просто "Ипотечный кредит на погашение (рефинансирование) жилищных кредитов, выданных иными кредитными организациями."
Согласна, но я изначально тему задумывала как рефинансирование ЛЮБЫХ кредитов сторонних банков.Большинство бюджетников и не только "сидит" на потребкредитах кредитах или кредитных картах от РС, Хоум и т.д под грабительский процент.Причем , в большинстве своем это честные и обязательные люди, добросовестно выплачивающие кредит. Но из-за низких зарплат, а в провинции зарплата врача 14000-18000 рублей, эти кредиты под бешеный процент будут выплачиваться годами.Годами человек ничего не потребляет, поскольку ничего не приобретает. Если человек ничего не приобретает годами, у него пропадает стимул к работе, так как он работает только на проценты банка РС и не может погасить кредит. Страдает не только человек, но и экономика государства, так как человек не приобретает товары, теряет интерес к работе, человек перестает совершенствоваться в своей профессии и падает его производительность труда. Идея и заключается в том, чтобы Сбербанку привлечь массу новых "без проблемных" клиентов,над чем сейчас и бьется Сбербанк, а клиентам побыстрее рассчитаться и перейти на кредиты под разумный процент.
Вот тут Вы как раз и заблуждаетесь. Основная масса народа была закабалена РС и т.д когда Сбербанк даже и не предполагал выпускать кредитные карты, а уж тем более создавать фабрику кредитов.И сейчас эти люди, честные и порядочные не могут пере кредитоваться. поскольку процентная ставка не дает им это сделать. Ведь в чем проблема основной массы россиян. что из-за низкой зарплаты. россияне погрязли в мелких кредитах, под огромный процент.Если же человек возьмет большой кредит под нормальный процент, а не под 60-90%. то он выплатит его максимум через 5 лет и возьмет новый на что-то другое. В случае с РС такого не происходит, человек становиться при низкой зарплате пожизненно донором, так как наличие кредитов в других банках, не дает ему с его низкой зарплаты пере кредитоваться в Сбербанке.
Вы скорей всего живете в Москве или Питере.Вот здесь Вы узнаете реальную зарплату врачей http://www.med-otzyv.ru/zarplata-vrachey , что-то около 12000 рублей. На аналогичном сайте вы узнаете зарплату учителей и на аналогичном, зарплату большинства сотрудников милиции-полиции и военных. Она в этих же пределах.На севере врач эндокринолог высшей категории, со стажем более 15 лет, получает 16000 рублей, а подрабатывать она рада, но ей не дают. Желающих подработать сейчас, хоть пруд пруди.Поэтому, эти люди сейчас сидят или на ипотеке или на карточных кредитах, причем не с самыми низкими процентными ставками.А под банками с не самыми низкими процентами я подразумеваю Ренессанс, РС, Хоум Кредит,МДМ и т.д.Сейчас под нормальный процент и без скрытых процентов и комиссий выдают кредиты и ипотеку Сбербанк, Ханты-Мансийский банк, Трансбанк.Сейчас Ханты-Мансийский банк выдает ипотеку без первоначального взноса http://www.allcredits.spb.ru/item/27090/0/ , Сбербанк выдает без первоначального взноса, но под залог предыдущей квартиры.Транскредит без первоначального взноса ипотеку не выдает. На рынке же рефинансирования кредитов ФИЗИЧЕСКИХ лиц вобще нет банков!!!!
ВРАНЬЕ!!!Брала кредит 5 лет назад на зарплату в 15 т.р. в СБЕРЕ 80 тыс руб БЕЗ поручителей,до 150 свободно без них было.Валите с больной головы на здоровую.Переписку заканчиваю,большинство населения живет по средствам,не берет в кредит плазму или лексус на 20 лет,не имея возможности платить бешеные проценты.
Все врачи подрабатывают,по крайней мере в крупных городах,в Подмосковье з/пл у них 25-30 тыс,не зная-лучше не пишите.
Если кредит большой, то это ипотека, ее рефинансирование понятно, оправданно и уже есть в Сбере.
А мелкие кредиты можно поштучно перевести в Сбер просто получением еще одного нового кредита.
Проблема нашего государства, это маленькие зарплаты населения. Нищий рыбак во Вьетнаме получает 1000 долларов. Врачи в большинстве своем, не имеют даже такой зарплаты.Тот же врач хочет сделать ремонт или купить машину стоимостью 250000рублей.Но раньше такую сумму ему не давал Сбербанк без трех поручителей и зарплаты, не менее 30000 рублей. Человек вынужден был брать эту сумму по частям в нескольких банках, но без поручителей, но под огромный процент.Сейчас этот человек остался с той же самой зарплатой, но взять кредит в Сбербанке он не может, потому что зарплата осталась такой же низкой, проценты по кредитам в РС, Ренессансе выросли, а Сбербанк рассчитывая кредит полагает, что имея уже кредиты в иных банках и делая выплаты по ним, у Вас не остается на питание.Поэтому Сбербанк отказывает в выдаче Вам новых кредитов.Так вот рефинансирование, позволило бы населению закрыть кредиты под огромный процент, а Сбербанку получить новых заемщиков, с безупречной репутацией
Можно посмотреть подробности на сайте, здесь - http://www.sbrf.ru/moscow/ru/person/c...financing/
Рефинансирование потребительских и автокредитов в настоящий момент рассматривается банком и будет реализовано к концу года. Поэтому идею перевожу в статус "Принято".
С уважением, Екатерина Лобанова.
Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
Написано в 2011 году, на дворе 2013-ый, но идея так и не реализована