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Реализовано

Кобрендинговые кредитные карты

ЮниКредиту не хватает разнообразия розничных продуктов, в частности, кобрендинговых карт. У меня есть кредитка от ЮниКредита, но пользуюсь я чаще картой другого банка, потому что там мне капают мили M&M, а тут нет.

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