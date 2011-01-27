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Аватар tbtg
27.01.2011 19:09 #
Реализовано

Кобрендинговые кредитные карты

ЮниКредиту не хватает разнообразия розничных продуктов, в частности, кобрендинговых карт. У меня есть кредитка от ЮниКредита, но пользуюсь я чаще картой другого банка, потому что там мне капают мили M&M, а тут нет.
16

Комментарии 16

amorpha
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Есть информация, что у ЮниКредит будет кобрендинг с S7.

Вопрос представителю - это верная информация?
Alexen
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Ну не знаю... Ко-бренд с S7 не Miles&More, хотя S7 недавно встпупили в One World альянс
g000phy.ya.ru
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Поддерживаю пользователя с непрозносимым ником tbtq.
UniCredt для меня является для меня оптимальным по многим параметрам: величина сети в моем регионе, удобство расположения банкоматов/отделений, соотношение цена/качество весьма неплохо, но далеко от идеала.
Очень не хватает небольших удобных продуктов: кобрендинга, оплаты транспорта (метро), наличия карты с cash back. Есть много недоработок мелких по уже предоставляемым услугам (интернет-банк, смс-оповещения).
Осталось только собраться с силами и подробно расписать это в предложениях/пожеланиях...
Alexen
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О гуффи ну прямо все так идеально? )) мне кажется вы работаете в юникредит банке. и что за кэш бек зачем он вам нужен? ))
g000phy.ya.ru
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Да нет, к счастью там не работаю и даже совсем-совсем ничего от них не имею smile;) но работаю очень близко ко многим банкам чисто российским и не очень. И для меня, подчеркиваю, для меня он оказался самым оптимальным по многим критериям (я не привязан к зарплатному проекту и потому был свободен в выборе - даже делал большую стравнительную таблицу).
Вам, может, просто нужно что-то не то, что мне. И вам подойдет другой банк. В этом прелесть конкуренции smile:)
g000phy.ya.ru
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Ах, да, свосем забыл, cash back это фишка, когда банк возвращает некий небольшой процент за покупки, оплаченные карточкой. Типа экономия на инкасации банкоматов, продвижение безналичных платежей и т.п.
unicreditbank
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Друзья, всему свое время. В первую очередь все наши официальные новости будут появляться именно здесь, для друзей! Заходите чаще!
_Alvi
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Идея топикстартера очень хорошая. Ко-брендинг с S7, имхо, нафиг не сдался, конечно же Miles&More интереснее. Я только из-за этого держу активной и пользуюсь до сих пор карту Сити (ибо пока активна кобрендинговая карта, у М&М мили не сгорают), а так бы с радостью давно закрыл бы её.
g000phy.ya.ru
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Занятно, что представители банка все-таки отвечают, жалко что не в тему. Видимо нету опыта взаимодействия с аудиторией. Ответ на подобии "мы обязательно рассмотрим пожелания" или "мы разрабатываем и скоро будем рады предложить кое-что новое" был бы гораздо более уместен smile:) Так мы бы знали ждать или не ждать.

МТС, например, еще на стадии подготовки к запуску подогревает интерес новостями
ovchinnikov
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1) Так как 100% голосующих акций ЮниКредит Банка принадлежит ЮниКредит Банку Австрия АГ, было бы очень замечательно, если бы банк стал сотрудничать с Austrian Airlines.
2) Логотип UniCredit появился в результате изменения логотипа UniCredito Italiano, итальянского банка, ставшего основой Группы UniCredit - так почему бы не получать мили у Alitalia?
Я бы с радостью копил мили по двум этим направлениям.
Все-таки это лучше, чем Аэрофлот, которые уже везде и повсюду, а также зеленый S7. У нас что больше нет авиакомпаний?
Необходимо открывать новые движения и возможности!
Totoreal
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а я с удовольствием бы воспользовался кобрендинговой картой сотовых операторов, МТС в частности...
tbtg
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Неплохо. Надеюсь, будет безболезненная процедура замены обычной кредитной карты на S7, без необходимости оформлять новую.
unicreditbank
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Друзья, мы рады сообщить Вам, что 04 апреля 2011 года ЮниКредит Банк, S7 и международная платежная система Visa запустили совместную кредитную карту S7 Priority-Visa-UniCreditCard.

Подробнее о карте S7 Priority-Visa-UniCreditCard – на нашем сайте: http://www.unicreditbank.ru/rus/reg/m.../index.wbp


Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
mary220
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1) Так как 100% голосующих акций ЮниКредит Банка принадлежит ЮниКредит Банку Австрия АГ, было бы очень замечательно, если бы банк стал сотрудничать с Austrian Airlines.
2) Логотип UniCredit появился в результате изменения логотипа UniCredito Italiano, итальянского банка, ставшего основой Группы UniCredit - так почему бы не получать мили у Alitalia?

ovchinnikov


Я полностью поддерживаю!
Что касается Австрийских авиалиний - там уже подсуетился Райффайзен. Авиакомпания может просто не захотеть рассматривать еще одного партнера. А вот что касается Алиталии, - то это действительно перспективно. В России нет ни одного кобренда! Хотя сама авиакомпания спросом пользуется.
Пусть банк выйдет с предложением, я думаю, это стоящая идея.
Что касается S7, то это, конечно, неплохо. Но во-первых, подобные кобренды уже есть (т.е. ниша уже не свободна). А во-вторых, она все-таки ориентирована для любителей полетов по России...
g000phy.ya.ru
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А почему ж кредитные только??? Более другие банки прекрасно предлагают предлагают и дебетовые кобренды.
Кредиткой попользовался по акции несколько месяцев - больше не буду. Даже с плюшками типа S7
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