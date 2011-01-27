Подписаться на идею
tbtg
Реализовано
Кобрендинговые кредитные карты
ЮниКредиту не хватает разнообразия розничных продуктов, в частности, кобрендинговых карт. У меня есть кредитка от ЮниКредита, но пользуюсь я чаще картой другого банка, потому что там мне капают мили M&M, а тут нет.
16
Комментарии 16
Вопрос представителю - это верная информация?
UniCredt для меня является для меня оптимальным по многим параметрам: величина сети в моем регионе, удобство расположения банкоматов/отделений, соотношение цена/качество весьма неплохо, но далеко от идеала.
Очень не хватает небольших удобных продуктов: кобрендинга, оплаты транспорта (метро), наличия карты с cash back. Есть много недоработок мелких по уже предоставляемым услугам (интернет-банк, смс-оповещения).
Осталось только собраться с силами и подробно расписать это в предложениях/пожеланиях...
Вам, может, просто нужно что-то не то, что мне. И вам подойдет другой банк. В этом прелесть конкуренции
МТС, например, еще на стадии подготовки к запуску подогревает интерес новостями
2) Логотип UniCredit появился в результате изменения логотипа UniCredito Italiano, итальянского банка, ставшего основой Группы UniCredit - так почему бы не получать мили у Alitalia?
Я бы с радостью копил мили по двум этим направлениям.
Все-таки это лучше, чем Аэрофлот, которые уже везде и повсюду, а также зеленый S7. У нас что больше нет авиакомпаний?
Необходимо открывать новые движения и возможности!
http://www.s7.ru/ru/ffp/partners/bank_unicredit.html
Подробнее о карте S7 Priority-Visa-UniCreditCard – на нашем сайте: http://www.unicreditbank.ru/rus/reg/m.../index.wbp
Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
Я полностью поддерживаю!
Что касается Австрийских авиалиний - там уже подсуетился Райффайзен. Авиакомпания может просто не захотеть рассматривать еще одного партнера. А вот что касается Алиталии, - то это действительно перспективно. В России нет ни одного кобренда! Хотя сама авиакомпания спросом пользуется.
Пусть банк выйдет с предложением, я думаю, это стоящая идея.
Что касается S7, то это, конечно, неплохо. Но во-первых, подобные кобренды уже есть (т.е. ниша уже не свободна). А во-вторых, она все-таки ориентирована для любителей полетов по России...
Кредиткой попользовался по акции несколько месяцев - больше не буду. Даже с плюшками типа S7