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@mike
(@mike)
Реализовано
Напоминаю идею с уведомлениями
Если при обработке финансовых представлений списание не сопоставилось ни с одной из блокировок - то генерировать уведомление.
5
Ситуации, когда это возникает:
1) Позднее представление - холд уже отпущен. Возможен овердрафт
2) Несоответствие данных, например суммы и кода авторизации одновременно. Холд будет висеть, пока не отвалится сам через месяц, уменьшая доступный остаток.
3) Разбивка одной транзакции на несколько списаний (типично у авиакомпаний с неколькими билетами в заказе). Аналогично доступный остаток уменьшается, нужно вручную проталкивать снятие холда.
4) Подлимит или STIP - уведомление на транзакцию не приходило, так что всяко полезно знать о списании в этом случае. Плюс опасность влететь в неразрешённый овердрафт.
В общем, как мне видится, любая из этих ситуаций заслуживает внимания клиента, поэтому СМСка о таком событии была бы весьма кстати.
@.
Комментарии 5
Так что для кредиток, наверное актуально только списание существенных сумм.