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Аватар @mike (@mike)
27.01.2011 20:39 #
Реализовано

Напоминаю идею с уведомлениями

Если при обработке финансовых представлений списание не сопоставилось ни с одной из блокировок - то генерировать уведомление.

Ситуации, когда это возникает:
1) Позднее представление - холд уже отпущен. Возможен овердрафт
2) Несоответствие данных, например суммы и кода авторизации одновременно. Холд будет висеть, пока не отвалится сам через месяц, уменьшая доступный остаток.
3) Разбивка одной транзакции на несколько списаний (типично у авиакомпаний с неколькими билетами в заказе). Аналогично доступный остаток уменьшается, нужно вручную проталкивать снятие холда.
4) Подлимит или STIP - уведомление на транзакцию не приходило, так что всяко полезно знать о списании в этом случае. Плюс опасность влететь в неразрешённый овердрафт.

В общем, как мне видится, любая из этих ситуаций заслуживает внимания клиента, поэтому СМСка о таком событии была бы весьма кстати.

@.
5

Комментарии 5

RKZ
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Так на кредитках у Авангарда нету неразрешённого овердрафта.
Так что для кредиток, наверное актуально только списание существенных сумм.
Представитель Банка
#
02.02.2011 в 20:33 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
VEI
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17.02.2011 в 18:15 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
VEI
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17.03.2011 в 13:23 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
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