Реализовано

Напоминаю идею с уведомлениями

Если при обработке финансовых представлений списание не сопоставилось ни с одной из блокировок - то генерировать уведомление.



Ситуации, когда это возникает:

1) Позднее представление - холд уже отпущен. Возможен овердрафт

2) Несоответствие данных, например суммы и кода авторизации одновременно. Холд будет висеть, пока не отвалится сам через месяц, уменьшая доступный остаток.

3) Разбивка одной транзакции на несколько списаний (типично у авиакомпаний с неколькими билетами в заказе). Аналогично доступный остаток уменьшается, нужно вручную проталкивать снятие холда.

4) Подлимит или STIP - уведомление на транзакцию не приходило, так что всяко полезно знать о списании в этом случае. Плюс опасность влететь в неразрешённый овердрафт.



В общем, как мне видится, любая из этих ситуаций заслуживает внимания клиента, поэтому СМСка о таком событии была бы весьма кстати.



@.

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