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Аватар Сергей (viabank)
27.01.2011 23:09 #
Принято

Настройка лимитов по картам

Очень нужна возможность настраивать лимиты трат по картам.
Удачная реализация есть у банка "Авангард". Можно и по-проще:
1а. лимит снятия наличных в день
1б. лимит снятия наличных в месяц
2а. лимит операций CNP (интернет) в день
2б. лимит операций CNP (интернет) в месяц
3а. общий лимит трат в день
3б. общий лимит трат в месяц
Чтобы менять можно быть в интернет-банке, по одноразовому коду, и применялись оперативно
4

Комментарии 4

atomic1
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Если принято, то где это можно увидеть? В СБОЛ пока нет?
MouseTank
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Прошло 4,5 года, а воз и ныне там, простую вещь вроде люди просят, причем выгодную как банку, так и клиентам. Главное с возможностью этот лимит устанавливать как с подтверждением по SMS, так и по специальному отдельному паролю, это даст гарантию сохранности большей части денег даже при компрометации мобильного телефона.
zealot01
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Прошло 6 лет. Много кто из банков научился лимитировать CNP. Один крупнейший банк сделал опцию обязательного 3DS для онлайн-операций. Но Сбербанк держит марку. smile:)
fda7799
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Вчера звонил в 900 , хотел на кредитку лимит поставить ..... естественно невозможно это сделать .Блок чейн Биг дата гдекартуоформляли туда и обращайтесь.
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