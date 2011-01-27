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Сергей
(viabank)
Принято
Настройка лимитов по картам
Очень нужна возможность настраивать лимиты трат по картам.
4
Удачная реализация есть у банка "Авангард". Можно и по-проще:
1а. лимит снятия наличных в день
1б. лимит снятия наличных в месяц
2а. лимит операций CNP (интернет) в день
2б. лимит операций CNP (интернет) в месяц
3а. общий лимит трат в день
3б. общий лимит трат в месяц
Чтобы менять можно быть в интернет-банке, по одноразовому коду, и применялись оперативно
Комментарии 4