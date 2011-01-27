Принято
СБОЛ
Доработать шаблоны карт таким образом чтобы можно было задавать имя шаблона.
10
Доработать длительное поручение чтобы можно было выбирать уже готовый шаблон перевода, а не вводить реквизиты.
В подробной информации по карте выводить её полный номер. Сокращенный номер оставье для просмотра в обычном режиме.
Комментарии 10
полный номер карты есть на самой карте. ну, еще можно показать его после ввода разового кода
Нужен новый интернет-банк! С новым дизайном, с новыми функциями и тд...
В новом СБОЛе длительное поручение можно будет сохранить сразу после формирования платежа, в том числе по шаблону. Эта идея можно сказать уже в самом ближайшем времени будет доступна.
По поводу полного номера карты - реализовано не будет в целях безопасности.
за то, что приняли остальные - тоже спасибо!