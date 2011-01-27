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Аватар Андрей Митрохин (Andrey-m)
27.01.2011 23:31 #
Принято

СБОЛ

Доработать шаблоны карт таким образом чтобы можно было задавать имя шаблона.
Доработать длительное поручение чтобы можно было выбирать уже готовый шаблон перевода, а не вводить реквизиты.
В подробной информации по карте выводить её полный номер. Сокращенный номер оставье для просмотра в обычном режиме.
10

Комментарии 10

tide
#
Ваши замечания здравые, но учитывая нецентрализованные изменения, а работы по каждому сегменту в отдельности, результатом смогут насладиться не все. Я все еще жду возможности оплаты услуги и погашения кредита с карты, а не только со "сберкнижки".
Andrey-m
#
Так ведь можно с карты перевести на книжку и обратно. Согласен это не удобно. И нужно дать возможность совершать операции со всех доступных счетов.
viabank
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не стоит показывать в СБОЛ ни полные номера карт, ни ФИО и паспортные данные владельца. как бы ни защищался вход в систему, от кейлоггера никто не застрахован на 100%. и если некто сумеет зайти в систему от вашего имени и подсмотреть полные номера карт и прочие чувствительные к компрометации сведения - это однозначно плохо.
полный номер карты есть на самой карте. ну, еще можно показать его после ввода разового кода smile:D
Goldman Sachs
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Я считаю, дорабатывать или изменять что-то в СБОЛ не имеет смысла!
Нужен новый интернет-банк! С новым дизайном, с новыми функциями и тд...
tide
#
Коньки еще не сносили, а вы - лыжи! Не такой он и старый, новый СБОЛ.
Сбербанк России
#
05.03.2011 в 11:39 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Сбербанк России
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Идею с именем шаблона принимаем, ставим в план на доработку системы.
В новом СБОЛе длительное поручение можно будет сохранить сразу после формирования платежа, в том числе по шаблону. Эта идея можно сказать уже в самом ближайшем времени будет доступна.
По поводу полного номера карты - реализовано не будет в целях безопасности.
yarandr
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Приятно, пообещали доработать - доработали (карты, Москва)
Andrey-m
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Да теперь хоть понятно чья карта ))
viabank
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спасибо, что отклонили подпункт про полный номер карты smile:)
за то, что приняли остальные - тоже спасибо!
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