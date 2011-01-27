Принято

СБОЛ

Доработать шаблоны карт таким образом чтобы можно было задавать имя шаблона.

Доработать длительное поручение чтобы можно было выбирать уже готовый шаблон перевода, а не вводить реквизиты.

В подробной информации по карте выводить её полный номер. Сокращенный номер оставье для просмотра в обычном режиме.

10