Реализовано
Создание профиля клиента при оплате коммунальных услуг на платёжных терминалах
В последнее время в отделениях Сбербанка усиленно внедряется использование терминалов при оплате коммуналки, доходит до того, что особо ретивые сотрудники вводят клиентов в заблуждение, утверждая, что оплачивать классическим способом через кассу якобы запрещено. Но проблема в том, что у терминалов очень запутанное и многоуровневое меню. Правда кое-где терминал караулит девочка, помогающая продраться сквозь него, но даже хорошо его освоившие, надолго застревают с пачкой платёжек. Я вот что предлагаю, если клиент ежемесячно платит одинаковый набор платёжек, почему бы не дать ему возможность создать свой профиль, с помощью которого он бы сразу вышел на список своих платежей, и ускорил оплату в разы! Думается выгода обоюдная, и очереди поубавятся, и лояльных к терминалам клиентов прибавится!
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Комментарии 9
Если бы "Личный кабинет" можно было привязать к карте, было бы гораздо удобнее.
Полностью поддерживаю.
Мое ИМХО, что оплата по штрих-коду самый удобный(на сегодня) вариант.
Только этот штрих не всегда читается что не очень удобно.
А 1 раз потратить время и сделать личный кабинет - очаровательно же!
1. Это будет только для одного конкретного отделения или по всей стране?
2. Это будет для всех владельцев карт любого банка или только для клиентов конкретного отделения?
3. Как сохранять, редактировать, удалять шаблон?
4. Как определять права на доступ к кабинету?
Могу задать еще много таких вопросов.
Если для всех и бесплатно, то зачем оно Сберу.
Если для избранных и в конкретном отделении,городе,регионе, то зачем оно Вам?
И мой любимый вопрос - "за чей счет банкет"?
И не надо тогда идти к платёжному терминалу куда-то вне дома.