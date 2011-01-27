Реализовано

Создание профиля клиента при оплате коммунальных услуг на платёжных терминалах

В последнее время в отделениях Сбербанка усиленно внедряется использование терминалов при оплате коммуналки, доходит до того, что особо ретивые сотрудники вводят клиентов в заблуждение, утверждая, что оплачивать классическим способом через кассу якобы запрещено. Но проблема в том, что у терминалов очень запутанное и многоуровневое меню. Правда кое-где терминал караулит девочка, помогающая продраться сквозь него, но даже хорошо его освоившие, надолго застревают с пачкой платёжек. Я вот что предлагаю, если клиент ежемесячно платит одинаковый набор платёжек, почему бы не дать ему возможность создать свой профиль, с помощью которого он бы сразу вышел на список своих платежей, и ускорил оплату в разы! Думается выгода обоюдная, и очереди поубавятся, и лояльных к терминалам клиентов прибавится!

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