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Аватар Андрей Щербак (prostoandrey)
27.01.2011 23:43 #
Реализовано

Создание профиля клиента при оплате коммунальных услуг на платёжных терминалах

В последнее время в отделениях Сбербанка усиленно внедряется использование терминалов при оплате коммуналки, доходит до того, что особо ретивые сотрудники вводят клиентов в заблуждение, утверждая, что оплачивать классическим способом через кассу якобы запрещено. Но проблема в том, что у терминалов очень запутанное и многоуровневое меню. Правда кое-где терминал караулит девочка, помогающая продраться сквозь него, но даже хорошо его освоившие, надолго застревают с пачкой платёжек. Я вот что предлагаю, если клиент ежемесячно платит одинаковый набор платёжек, почему бы не дать ему возможность создать свой профиль, с помощью которого он бы сразу вышел на список своих платежей, и ускорил оплату в разы! Думается выгода обоюдная, и очереди поубавятся, и лояльных к терминалам клиентов прибавится!
9

Комментарии 9

r36956
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Возможно, в разных регионах по-разному, но в СПб в этих терминалах есть такая штука как "Личный кабинет", в котором можно сохранять шаблоны своих платежей. Другое дело, что пользоваться им не очень удобно, надо вводить отдельный логин-пароль.

Если бы "Личный кабинет" можно было привязать к карте, было бы гораздо удобнее.
tide
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В терминалах есть отличная возможность платить по штрих-коду. Гораздо удобнее поднести бумажку к красному глазу, чем разбираться в сохранённых шаблонах и помнить еще один пароль от личного кабинета.
АлексСпб
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В терминалах есть отличная возможность платить по штрих-коду. Гораздо удобнее поднести бумажку к красному глазу, чем разбираться в сохранённых шаблонах и помнить еще один пароль от личного кабинета.

tide


Полностью поддерживаю.

Мое ИМХО, что оплата по штрих-коду самый удобный(на сегодня) вариант.
For_example
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оплата по штрих-коду самый удобный(на сегодня) вариант.

АлексСпб


Только этот штрих не всегда читается smile:( что не очень удобно.
А 1 раз потратить время и сделать личный кабинет - очаровательно же!
Gecko
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У меня банкомат на работе запоминает номера телефонов, на которые деньги клал с помощью карты. Очень удобно! Вместо всяких 9031234567 просто тыкнуть в кнопочку напротив номера на экране... Поддерживаю с личным кабинетом, время экономит и голову разгружает! smile8)
КИРЯ@
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идею поддерживаю, надо вводить обязательно и по быстрее, но чтоб без всяких косяков при оплате!!!
АлексСпб
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А 1 раз потратить время и сделать личный кабинет - очаровательно же!

For_example


1. Это будет только для одного конкретного отделения или по всей стране?
2. Это будет для всех владельцев карт любого банка или только для клиентов конкретного отделения?
3. Как сохранять, редактировать, удалять шаблон?
4. Как определять права на доступ к кабинету?
Могу задать еще много таких вопросов.

Если для всех и бесплатно, то зачем оно Сберу.
Если для избранных и в конкретном отделении,городе,регионе, то зачем оно Вам?

И мой любимый вопрос - "за чей счет банкет"?
sergchi
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Вот такой бы "личный кабинет" отладить при "Сбербанк Онл@йн".
И не надо тогда идти к платёжному терминалу куда-то вне дома.
Сбербанк России
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Большое спасибо за вашу идею. Возможность создания профиля клиента на устройствах самообслуживания в настоящее время прорабатывается в Сбербанке России. Вместе с тем сообщаем Вам, что возможность формирования шаблонов платежей реализована в системе «Сбербанк ОнЛ@йн», при этом Вы можете оплачивать коммунальные услуги, не выходя из дома.
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