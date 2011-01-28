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Аватар Дмитрий (asd1979)
28.01.2011 01:13 #
Реализовано

Электронная очередь,закрыть кассы перегородками.

Введите пожалуйста в ваших отделениях систему электронной очереди.Чтобы вкладчики стояли в одной очереди,а пользователи кредитов в другой. В кассе вашего банка опасно получать крупные суммы денежных средств,так как окружающие видят что и сколько ты получаешь в кассе.Пожалуйста отделите кассы перегородками,чтобы другие люди не видели что ты получаешь в кассе.
19

Комментарии 19

tide
#
Электронная очередь - благо!

Что касается касс как явлений, то я лично поддерживаю тренд банка по замене их достаточным количеством банкоматов и развитием дистанционных каналов обслуживания.
Моисей Абрамович
#
Согласен с идеологом.
Первое, что напрягло при визите в офис на Нагатинской - открытые кассы. Сразу стало неуютно... smile:pardon:
asd1979
#
В открытых кассах банка деньги можно спокойно получать разве ,что с вооруженным сопровождением.
asd1979
#
А еще лучьше,чтобы кассы были сделаны в виде кабинок.Клиент заходит закрывает дверь,и никто посторонний его не видит.Такие кабинки есть в мособл.банке,юниаструм банке.
emozgovoy
#
31.01.2011 в 14:56 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
emozgovoy
#
31.01.2011 в 15:35 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
Brein
#
Должно быть 2 очереди - для вкладчиков и для тех, кто хочет кредит.
ivan07 (гость)
#
Резвенько стартовали...

Моисей Абрамович

Стартовать можно хоть залпом, главное чтобы в действительности это было сделано хоть как то smile;)

Меня давно эти "прозрачные" кассы достают если честно...
А электронная очередь считаю Банку не нужна, они просто "утонут" с ней от такого потока весьма специфичных клиентов smile:)
Моисей Абрамович
#
Должно быть 2 очереди - для вкладчиков и для тех, кто хочет кредит.
Brein

А если вкладчиков 50 человек в очереди, а кредитчиков нет? Одна касса стоит? smile:)
sigizmund
#
Кассы необходимо закрыть - это однозначно! Не самые приятные ощущения испытываешь когда тебе в спину дышат пол.тысячи человек, и с очень большим интересом наблюдают за заполняемые тобой документы и на пересчитываемые купюры...

Электронная очередь тоже была бы очень шикарным разгрузом нервов клиентов! Но это будет немного более накладно бдя Банка, чем поставить пару перегородок в кассах!
svetin
#
А если вкладчиков 50 человек в очереди, а кредитчиков нет? Одна касса стоит?

Моисей Абрамович

Почему стоит? На разные операции - разные "талончики".
А прогр. обеспечение с приоритетом для вкладчиков, система оповещает к какому манагеру подходить, все задействованы!
asd1979
#
А если вкладчиков 50 человек в очереди, а кредитчиков нет? Одна касса стоит?

Моисей Абрамович
В банке Москвы на терминале электронной очереди пронумерованы все виды банковских операций.Система сама распределяет посетителей по выбранным им услугам и менеджерам.Пусть тоже самое введут и в этом банке.
qwerty41
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Очередь вкладчиков, очередь кредитчиков - замечательно! А мне куда ломиться с вопросами по текущему счету и "Банку в кармане"?
emozgovoy
#
Добрый день!

Работа по установке системы электронной очереди ведется. Пилотный Проект в ближайшее время будет реализован в четырёх Отделениях в г. Москва, после окончания пилотного проекта введение данной системы планируется во всех Отделениях.

С уважением,
Евгений Мозговой
Lоki™
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Электронная очередь именно БРС ОЧЕНЬ нужна. Этих клиентов бывает очень сложно организовать. Талонами ими будет проще управлять.
ao-averin
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Электронная очередь уже реализована в ДО Сокол и Бакунинский.
emozgovoy
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Уважаемые Клиенты!

Благодарим Вас за проявленное внимание к Банку.
Все Ваши пожелания / замечания по данной системе просьба направлять через форму «Задать вопрос» на сайте Банка www.rsb.ru с отметкой «Система электронная очередь». Мы постараемся учесть все Ваши пожелания!

С уважением,
Евгений Мозговой
Igor503
#
Электронная очередь вчера уже не работала в ДО Сокол, а реальная очередь была громадная. Это примерно в 15 дня. smile8)
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