Подписаться на идею Дмитрий (asd1979)

Реализовано

Электронная очередь,закрыть кассы перегородками.

Введите пожалуйста в ваших отделениях систему электронной очереди.Чтобы вкладчики стояли в одной очереди,а пользователи кредитов в другой. В кассе вашего банка опасно получать крупные суммы денежных средств,так как окружающие видят что и сколько ты получаешь в кассе.Пожалуйста отделите кассы перегородками,чтобы другие люди не видели что ты получаешь в кассе.

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