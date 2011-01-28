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Дмитрий
(asd1979)
Реализовано
Электронная очередь,закрыть кассы перегородками.
Введите пожалуйста в ваших отделениях систему электронной очереди.Чтобы вкладчики стояли в одной очереди,а пользователи кредитов в другой. В кассе вашего банка опасно получать крупные суммы денежных средств,так как окружающие видят что и сколько ты получаешь в кассе.Пожалуйста отделите кассы перегородками,чтобы другие люди не видели что ты получаешь в кассе.
19
Комментарии 19
Что касается касс как явлений, то я лично поддерживаю тренд банка по замене их достаточным количеством банкоматов и развитием дистанционных каналов обслуживания.
Первое, что напрягло при визите в офис на Нагатинской - открытые кассы. Сразу стало неуютно...
Стартовать можно хоть залпом, главное чтобы в действительности это было сделано хоть как то
Меня давно эти "прозрачные" кассы достают если честно...
А электронная очередь считаю Банку не нужна, они просто "утонут" с ней от такого потока весьма специфичных клиентов
А если вкладчиков 50 человек в очереди, а кредитчиков нет? Одна касса стоит?
Электронная очередь тоже была бы очень шикарным разгрузом нервов клиентов! Но это будет немного более накладно бдя Банка, чем поставить пару перегородок в кассах!
Почему стоит? На разные операции - разные "талончики".
А прогр. обеспечение с приоритетом для вкладчиков, система оповещает к какому манагеру подходить, все задействованы!
Работа по установке системы электронной очереди ведется. Пилотный Проект в ближайшее время будет реализован в четырёх Отделениях в г. Москва, после окончания пилотного проекта введение данной системы планируется во всех Отделениях.
С уважением,
Евгений Мозговой
Благодарим Вас за проявленное внимание к Банку.
Все Ваши пожелания / замечания по данной системе просьба направлять через форму «Задать вопрос» на сайте Банка www.rsb.ru с отметкой «Система электронная очередь». Мы постараемся учесть все Ваши пожелания!
С уважением,
Евгений Мозговой