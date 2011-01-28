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Аватар DKA
28.01.2011 17:44 #
На рассмотрении

Повышение безопасности

Предлагаю повысить безопасность Enter.UniCredit путем оповещения пользователя СМС-сообщением или по эл.почте о входе в систему или двух неуспешных попытках вводе пароля к его учетной запии. Аналогичный сервис имеется у некоторых систем (небанковских).
8

Комментарии 8

DKA
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Также неплохо бы добавить экранную клавиатуру.
g000phy.ya.ru
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Не самая лучшая идея. СМС - небезопасный канал, покрытие сетью - не везде идеальное. Гораздо лучше RSA брелок и/или приложение, генерирующее адноразовые пароли (например по challenge - response), аналогично как Enum и WebMoney (для примера).
xParadise
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Меня полностью устраивает карточка с одноразовыми платежными паролями, по моему смс-сообщения это лишнее, как и экранная клавиатура.
Zmei Gorinich
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ИМХО, карты с ключами - куда уж безопснее? smile;)
Да, можно их потерять... Да, есть неудобства, если хочется возпользоваться, а карты рядом нету. Зато точно знаешь: если карточка дома, и лишнего ничего не стёрто, значит всё ок smile:)
g000phy.ya.ru
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Ну то, что меня устраивает жить на зарплату не мешает кредитам быть популярными smile;)

У меня вот как-то периодически возникает желание/потребность воспользоваться интернет-банком вне дома (на работе например). А смартфон у меня всегда ссобой, в отличие от кучи всевозможных карточек, которые девать уже некуда.
Или вот еще пример, завтра в новостях сообщают, что сотрудник завода уже два года делал и продавал копии этих карточек. Кто будет паниковать?
sudar78
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Считаю что идею неудачная. По крайней мере, при реализации этого проекта клиенту должен быть оставлен выбор использовать эту функцию или нет.
unicreditbank
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DKA, благодарим за идею! Мы приняли ее во внимание.

Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
zqzq49
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А можно сделать так, на повторяющиеся платежи не использовать карту, а на новые использовать.
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