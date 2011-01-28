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DKA
На рассмотрении
Повышение безопасности
Предлагаю повысить безопасность Enter.UniCredit путем оповещения пользователя СМС-сообщением или по эл.почте о входе в систему или двух неуспешных попытках вводе пароля к его учетной запии. Аналогичный сервис имеется у некоторых систем (небанковских).
8
Комментарии 8
Да, можно их потерять... Да, есть неудобства, если хочется возпользоваться, а карты рядом нету. Зато точно знаешь: если карточка дома, и лишнего ничего не стёрто, значит всё ок
У меня вот как-то периодически возникает желание/потребность воспользоваться интернет-банком вне дома (на работе например). А смартфон у меня всегда ссобой, в отличие от кучи всевозможных карточек, которые девать уже некуда.
Или вот еще пример, завтра в новостях сообщают, что сотрудник завода уже два года делал и продавал копии этих карточек. Кто будет паниковать?
Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»