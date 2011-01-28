Подписаться на идею DKA

На рассмотрении

Повышение безопасности

Предлагаю повысить безопасность Enter.UniCredit путем оповещения пользователя СМС-сообщением или по эл.почте о входе в систему или двух неуспешных попытках вводе пароля к его учетной запии. Аналогичный сервис имеется у некоторых систем (небанковских).

8