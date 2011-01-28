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Отклонено

Изменение дизайна карт

Конечно не бог весть какая идея, но все же.

В авангарде у емня и з/п проект и кредитка и доп. карта, так вот из всех их мне нравится дизайн только у метро-карты. Уж незнаю как другим, но существующий дизайн карт - не "айс". Я конечно понимаю и полностью согласен, что главное не внешний вид, а четкая работа и выгодные тариф по карте, но все таки если уж банк будет концентрировать усилия на привлечение новых клиентов для кредиток, не лишним будет изменение облика карт, сделать их более элитарными по внешнему виду, людям такое нравится. (как пример можно поставить ТКС с их черной платиной, всех кого не спрашивал - всех "цеплял" именно дизайн)

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