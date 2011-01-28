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Аватар f1int
28.01.2011 22:58 #
Отклонено

Изменение дизайна карт

Конечно не бог весть какая идея, но все же.
В авангарде у емня и з/п проект и кредитка и доп. карта, так вот из всех их мне нравится дизайн только у метро-карты. Уж незнаю как другим, но существующий дизайн карт - не "айс". Я конечно понимаю и полностью согласен, что главное не внешний вид, а четкая работа и выгодные тариф по карте, но все таки если уж банк будет концентрировать усилия на привлечение новых клиентов для кредиток, не лишним будет изменение облика карт, сделать их более элитарными по внешнему виду, людям такое нравится. (как пример можно поставить ТКС с их черной платиной, всех кого не спрашивал - всех "цеплял" именно дизайн)
16

Комментарии 16

Fuzzy
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Дизайн штука весьма субъективная... Мне вот лично нравится Aqua - если бы снизу полоски не было, то было бы вообще супер (понимаю, что полоска забота о читаемости текста), обычный MC Standard Red очень хорошо смотрится, World вживую пока не видел, но на картинке очень хороша.
Тинькоффская чёрная платина вот мне лично совсем не симпатична - мне, например, больше нравится моя карточка от КИТа, но при этом Авангардом пользуюсь всё больше - и не дизайн тому причина smile:D
Рисунок
alekseybed
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Мне дизайн не очень важен.
1154
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В дизайне наверно нужна возможность на любой карте разместить фото держателя по желанию.Плюс коды карты скрыть, навроде скрытого текста,скрытой печати.На картах(начальных) без эмбосинга ещё и номер и имя можно делать скрыто,когда видно только под определённым углом.Это стоит денег,но думаю кто хочет давать такую возможность за разовую оплату скрытой печати на карте.Это мера от просмотра и возможного копирования карты недобросовестными кассирами и очередью у кассы.
1154
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как пример можно поставить ТКС с их черной платиной, всех кого не спрашивал - всех "цеплял" именно дизайн)
f1int

Дизайн цепляет впечатлительных, внушаемых людей.Их условия не впечатляют,плюс навязывание страховок в заявлении.Плюс обман о кредитке под 12,9% и не информировании об эффективной ставке.Плюс объяснял оператору ТКС что можно на кредитках выставлять нулевой лимит на снятие налички.Оператора это ввело в ступор просто.После консультаций выдал, что можно перенять Авангарду в ТКС (по желанию держателя)
получать кредитку без пин-кода вообще,с обозначением держателя только по подписи.,соответственно наличку не снимешь.
f1int
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1154, свом постом я не хотел добиться сравнения Авангарда и ТКС, я просто привел дизайн их карт в пример. smile:shuffle:
Fuzzy, вот видите всеже большинству нравятся карты - которые будут их отличать от серой массы других людей, хотя я с вами согласен в том, что пользуюсь картой авангарда далеко не из-за дизайна smile;)
Don Antonio
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Мне, кстати, старая карта больше нравилась. Пластик переливался весь. У меня голд - просто полосочки и всё. Очень скучно. Единственная не плохая - с капельками (аква.)
Fuzzy
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Мне, кстати, старая карта больше нравилась. Пластик переливался весь. У меня голд - просто полосочки и всё. Очень скучно. Единственная не плохая - с капельками (аква.)

Don Antonio
А мне вот новый "матовый" пластик больше наоборот нравится. Не знаю как он с точки зрения износа себя поведёт, но красный Standard и World в новом пластике очень хороши на мой взгляд. Акву видел только в старом "глянцевом" пластике, но думаю в новом тоже хороша.
Don Antonio
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Акву видел только в старом "глянцевом" пластике, но думаю в новом тоже хороша.

Fuzzy


Новый? Старый? А в чём разница? Я карту давно получал, год назад.
У меня такая была, только стандарт.
http://www.banki.ru/services/cardsdes...dID=278336

Теперь аква. Я думал, существует только 1 вариант.
http://www.banki.ru/services/cardsdes...dID=495560
Fuzzy
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У меня первая карта получена в начале лета прошлого года, дизайн "Аква" - так вот она "блестящая" - поверхность карты выглядит как ламинированная (собственно так выглядели все карты, которые я раньше видел).
В конце декабря получен красный Standard ( http://www.banki.ru/services/cardsdes...dID=495544 ) и на этой неделе World - сам дизайн, как на картинках, но поверхность карты не "блестящая", а "матовая".
Их просто нужно в руках обе подержать, сразу понятно будет - словами это сложно объяснить. Ну разве что можно сравнить - вот как фотографии бывают матовые и глянцевые, так и тут.
DVO
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Дизайн конечно вещь очень субъективная, но я за обновление. Картинки приедаются со временем. Хочется чего то нового.
Представитель Банка
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Дизайны карт - дело вкуса. Мы будем запускать новые карточные продукты со своим дизайном и обновлять дизайн существующих карточных продуктов, но делать это не единовременно, по чьему-то предложению, а по мере осознания в Банке необходимости в этом.
vitaly_v
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Матовые карты существенно хуже по качеству и, создаётся впечатление, что они тоньше и легче глянцевых. Верните глянцевый пластик, всё-таки на карте деньги лежат и карты должны выглядеть не хуже наличных.
Makaveli
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vitaly_v,
Хочется глянца - закажите MC Aqua (возможно и MC Gold так же) с фото - она как раз такая.
Fuzzy
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Матовые карты существенно хуже по качеству и, создаётся впечатление, что они тоньше и легче глянцевых. Верните глянцевый пластик, всё-таки на карте деньги лежат и карты должны выглядеть не хуже наличных.

vitaly_v
По моему опыту наоборот - обе карты лежат практически в одном месте - что характерно царапины-потёртости в одних и тех же местах. На глянцевой заметно начало небольшого отслоения покрытия, с матовой всё отлично.
schedmi
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Поддерживаю позицию Банка в этом вопросе: все ок с текущим дизайном, и новые карточки радуют внешним видом. Вот было бы больше новых карточных продуктов...
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