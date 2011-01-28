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f1int
Отклонено
Изменение дизайна карт
Конечно не бог весть какая идея, но все же.
16
В авангарде у емня и з/п проект и кредитка и доп. карта, так вот из всех их мне нравится дизайн только у метро-карты. Уж незнаю как другим, но существующий дизайн карт - не "айс". Я конечно понимаю и полностью согласен, что главное не внешний вид, а четкая работа и выгодные тариф по карте, но все таки если уж банк будет концентрировать усилия на привлечение новых клиентов для кредиток, не лишним будет изменение облика карт, сделать их более элитарными по внешнему виду, людям такое нравится. (как пример можно поставить ТКС с их черной платиной, всех кого не спрашивал - всех "цеплял" именно дизайн)
Комментарии 16
Тинькоффская чёрная платина вот мне лично совсем не симпатична - мне, например, больше нравится моя карточка от КИТа, но при этом Авангардом пользуюсь всё больше - и не дизайн тому причина
Дизайн цепляет впечатлительных, внушаемых людей.Их условия не впечатляют,плюс навязывание страховок в заявлении.Плюс обман о кредитке под 12,9% и не информировании об эффективной ставке.Плюс объяснял оператору ТКС что можно на кредитках выставлять нулевой лимит на снятие налички.Оператора это ввело в ступор просто.После консультаций выдал, что можно перенять Авангарду в ТКС (по желанию держателя)
получать кредитку без пин-кода вообще,с обозначением держателя только по подписи.,соответственно наличку не снимешь.
Fuzzy, вот видите всеже большинству нравятся карты - которые будут их отличать от серой массы других людей, хотя я с вами согласен в том, что пользуюсь картой авангарда далеко не из-за дизайна
Новый? Старый? А в чём разница? Я карту давно получал, год назад.
У меня такая была, только стандарт.
http://www.banki.ru/services/cardsdes...dID=278336
Теперь аква. Я думал, существует только 1 вариант.
http://www.banki.ru/services/cardsdes...dID=495560
В конце декабря получен красный Standard ( http://www.banki.ru/services/cardsdes...dID=495544 ) и на этой неделе World - сам дизайн, как на картинках, но поверхность карты не "блестящая", а "матовая".
Их просто нужно в руках обе подержать, сразу понятно будет - словами это сложно объяснить. Ну разве что можно сравнить - вот как фотографии бывают матовые и глянцевые, так и тут.
Хочется глянца - закажите MC Aqua (возможно и MC Gold так же) с фото - она как раз такая.