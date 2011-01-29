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Аватар bugnut
29.01.2011 00:00 #
Ждет рассмотрения

Облегченая версия ИБ для просмотра.

Нужна облегченная версия ИБ, в которй можно только смотреть выписки по счетам и историю операций. И без выхода по тайм-ауту.
5

Комментарии 5

toshik80
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А обычная то чем плоха?
ЭЦП спрячьте подальше, а логин с паролем раздайте кому нужно, если Вам необходимо чтобы несколько человек смотрели в ИБ
А выход по тайм-ауту это безопасность. Мало ли где забудете кнопочку выход нажать, а нехорошие люди возьмут этим и воспольуются
bugnut
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Обычная плоха тем, что в ней нужен для безопасности выход по тайм-ауту.
А мне лично он очень мешает изучать, анализировать, использовать выписки по счетам. Мало того, что приходится многократно заново логиниться, но еще и ведь нужно заново "добираться" до требуемой выписки требуемого счета. Долго и сбивает меня с мысли!
Fuzzy
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Лучше сделать версию J2ME-платформ. При этом те, кто очень хочет смогут использовать её и с обычного компьютера.
alif
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Лучше сделать нормальную выгрузку выписок.
schedmi
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Плохая идея. Вместо нее надо сделать прогу для смартфона, которая и будет постоянно показывать остатки по счетам.
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