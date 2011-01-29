Облегченая версия ИБ для просмотра.

toshik80 31.01.2011 23:32 # А обычная то чем плоха? ЭЦП спрячьте подальше, а логин с паролем раздайте кому нужно, если Вам необходимо чтобы несколько человек смотрели в ИБ А выход по тайм-ауту это безопасность. Мало ли где забудете кнопочку выход нажать, а нехорошие люди возьмут этим и воспольуются 0
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ЭЦП спрячьте подальше, а логин с паролем раздайте кому нужно, если Вам необходимо чтобы несколько человек смотрели в ИБ
А выход по тайм-ауту это безопасность. Мало ли где забудете кнопочку выход нажать, а нехорошие люди возьмут этим и воспольуются
А мне лично он очень мешает изучать, анализировать, использовать выписки по счетам. Мало того, что приходится многократно заново логиниться, но еще и ведь нужно заново "добираться" до требуемой выписки требуемого счета. Долго и сбивает меня с мысли!