Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Русский Стандарт»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Першинг
29.01.2011 01:16 #
Принято

Счет кредта в ИБ

Хотелось бы, чтобы в интернет-банке отражалось поступление денег на счет. Сейчас показывается только сумма платежа и дата (сколько дней осталось). Хочется уверенности, сто переведённые деньги дошли. Хочется заранее переводить деньги, чтобы закрыть кредит досрочно. И хочется ВИДЕТЬ, какая сумма на счёте, на какое количество платежей переведено уже. А не считать это в блокнотике, рискуя ошиииться. И не беспокоить по этому поводу службу поддержки. Наглядности хочется в вопросе погашения кредита.
6

Комментарии 6

tide
#
Позвоню себе добавить, что и поступления безналом тоже хотелось бы видеть в ленте операций по карте БВК, а не только в ежемесячной выписке.
emozgovoy
#
31.01.2011 в 15:10 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
emozgovoy
#
31.01.2011 в 15:38 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
Першинг
#
Спасибо за принятие идеи. Хотелось бы обозначить хотя бы примерно сроки внедрения рацпредложения smile:-X smile:?:
emozgovoy
#
Добрый день, Першинг!

В настоящий момент дынные опции находятся на стадии разработки, точную информацию о сроках реализации новых опций пока сообщить не можем, к сожалению.

С уважением,
Евгений Мозговой
Першинг
#
Спасибо, Евгений! Хотелось бы поскорее! smile:)
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.