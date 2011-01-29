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Принято

Счет кредта в ИБ

Хотелось бы, чтобы в интернет-банке отражалось поступление денег на счет. Сейчас показывается только сумма платежа и дата (сколько дней осталось). Хочется уверенности, сто переведённые деньги дошли. Хочется заранее переводить деньги, чтобы закрыть кредит досрочно. И хочется ВИДЕТЬ, какая сумма на счёте, на какое количество платежей переведено уже. А не считать это в блокнотике, рискуя ошиииться. И не беспокоить по этому поводу службу поддержки. Наглядности хочется в вопросе погашения кредита.

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