Принято
Счет кредта в ИБ
Хотелось бы, чтобы в интернет-банке отражалось поступление денег на счет. Сейчас показывается только сумма платежа и дата (сколько дней осталось). Хочется уверенности, сто переведённые деньги дошли. Хочется заранее переводить деньги, чтобы закрыть кредит досрочно. И хочется ВИДЕТЬ, какая сумма на счёте, на какое количество платежей переведено уже. А не считать это в блокнотике, рискуя ошиииться. И не беспокоить по этому поводу службу поддержки. Наглядности хочется в вопросе погашения кредита.
6
Комментарии 6
В настоящий момент дынные опции находятся на стадии разработки, точную информацию о сроках реализации новых опций пока сообщить не можем, к сожалению.
С уважением,
Евгений Мозговой