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Принято

Интернет-депозиты с произвольным сроком.

Достаточно давно и достаточно безуспешно, и не только мной, предлагалось усовершенствовать интернет депозиты в плане гибкости срока действия.



Сроки можно варьировать в определённых пределах:

10 - 19 дней;

20 - 30 дней;

31 - 90 дней;

91 - 180 дней;

и так далее.



В чём выгода клиентам - например, при появлении денег для погашении задолженности 5 числа, можно будет открыть депозит не на 10 дней, а на 14.

Другие модели использования - накопить денег к определённой дате, для подарков на 8 марта или к отпуску, когда расходы по карте резко повышаются.

Или, скажем, раскидать какую-то сумму на депозиты с окончаниями 19 числа м какое-то время не париться с погашением задолженности.

Банк свою выгоду вполне может обеспечить процентными ставками.



Не думаю, что программистам слишком сложно будет доработать программу - всего лишь открыть на редактирование дату окончания вклада.

Ну и срок потом посчитать.

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