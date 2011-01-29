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Андрей
(A_1)
Принято
Интернет-депозиты с произвольным сроком.
Достаточно давно и достаточно безуспешно, и не только мной, предлагалось усовершенствовать интернет депозиты в плане гибкости срока действия.
3
Сроки можно варьировать в определённых пределах:
10 - 19 дней;
20 - 30 дней;
31 - 90 дней;
91 - 180 дней;
и так далее.
В чём выгода клиентам - например, при появлении денег для погашении задолженности 5 числа, можно будет открыть депозит не на 10 дней, а на 14.
Другие модели использования - накопить денег к определённой дате, для подарков на 8 марта или к отпуску, когда расходы по карте резко повышаются.
Или, скажем, раскидать какую-то сумму на депозиты с окончаниями 19 числа м какое-то время не париться с погашением задолженности.
Банк свою выгоду вполне может обеспечить процентными ставками.
Не думаю, что программистам слишком сложно будет доработать программу - всего лишь открыть на редактирование дату окончания вклада.
Ну и срок потом посчитать.
Комментарии 3