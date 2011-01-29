Предлагаю кобрендинг

На рассмотрении

Скорене не описание полноценной идеи, а вопрос по продуктовой линейке..Хотелос бы узнать, почему у токого универсального банка до сих пор нет такого интересоного для отдельных физиков ( в т.ч. и для меня) продукта??!Думаю, что у банка в целом существует оч.устойчивая лояльная клиентская база, ваши маркетологи могли бы уже давно его предложить.У вас один из клинетоваэропорт Новосибирска, могли бы и с АК "Сибирь" (s7), кому как нравиться развить сотрудничество, а то их Альфовский продукт не устраивает по идеологическим соображениям, надеюсь никого не обидел..Хотельсь бы услышать ответ представителей банка на этот счет (исключая фразы, уже думаем; пока в разработке и т.п.)Думаю сдешние друзья меня поддержат..