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Реализовано

Бесплатный номер горячей линии 8-800

Здравствуйте...

Хотелось бы чтобы банк наконец-то уж сделал бесплатный номер горячей линии 8-800....

Сейчас почти каждый банк, будь то мелкий региональный банк или самый большой, все имеют бесплатный телефон горячей линии...Это сейчас как обязательный атрибут...Сейчас это очень удобно для клиентов!

А что у вас?



Если честно, я вообще не понимаю политику и логику банка в этом вопросе...

Неужели это так дорого и сложно? Объясните пожалуйста.

Не могу понять зачем создавать несколько региональных номеров...Звонки по этим номерам все равно платные же...особенно если звонить из соседних областей...



Например, звонок из Уфы в Казань с городского на городской обойдется в 2руб/минута. А у кого нету городского? Звонок из Уфы с сотового на городской в Казань 8-9 руб/минута. И это при том, что ожидать приходится до 10 минут...То есть расходы клиента 20-90 рублей...

вы считаете это нормально?! Зачем нужна такая горячая линия?! Подумайте о своих клиентах...



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