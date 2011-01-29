Подписаться на идею Алексей (alif)

Реализовано

Сделать экспорт выписки в ИБ

Хотя бы в tsv/csv. Тот вариант экспорта в xls, который есть сейчас, абсолютно нефункционален и для нормального экспорта данных непригоден.

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