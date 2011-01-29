Сделать экспорт выписки в ИБ

Pif 30.01.2011 18:25 # Для "красивых" выписок есть pdf, а Excel - это не для красивостей, а для аналитики. А какая к черту аналитика, если, нажав на столбец, ты не получаешь суммы. Для того, чтобы переделать экспорт выписки в формате 1 списание = 1 строка, нужно 1 час максимум. Так что я тоже не понимаю, в чем тут проблема, спрашивал это уже несколько раз. А пока приходится писать макросы, которые эту очень красивую выписку приводят в человеческий вид (1 списание = 1 строка). 0
Комментарии 18
И, полагаю, образец желаемой выписки следует предложить.
Почему "вряд ли"? Сделать из более сложного, что есть сейчас, более простое - разве долго? А образца никакого не надо, требование одно: 1 транзакция = 1 строка, это все. Остальное оставляем на откуп разработчику
Сейчас, к примеру, чтобы подсчитать свои расходы на бензин, нужно полчаса и много ручной работы. Если сделают так, как просит alif - можно будет делать это за минуту.
Возможно кому-то она приглянется больше.
Тесно примыкает сюда еще вопрос с кодами торговых точек - это да.
Та идея не нужна.
Текстовый формат - фу. Хуже только pdf с запретом копирования.
Так как код МСС в выписке уже показывается, было бы очень желательно выводить его отдельным столбцом, а не прилеплять к текстовому обозначению категории торговой точки. Вам сделать так ничего не стоит, а нам приятно - в этом случае очень легко будет делать всякие фильтры/сортировки и т.п.
Германафункциональной выгрузки все нет а с тех пор, как жене к обеим счетам выпустил доп.карты - стало мега-актуально
Похоже, AirBonus поглотил все интеллектуальные ресурсы банка
А можно сделать то же самое ещё и в выписке по карте, а не только по счёту?