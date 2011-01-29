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Аватар Алексей (alif)
29.01.2011 22:53 #
Реализовано

Сделать экспорт выписки в ИБ

Хотя бы в tsv/csv. Тот вариант экспорта в xls, который есть сейчас, абсолютно нефункционален и для нормального экспорта данных непригоден.
18

Комментарии 18

Pif
#
Для "красивых" выписок есть pdf, а Excel - это не для красивостей, а для аналитики. А какая к черту аналитика, если, нажав на столбец, ты не получаешь суммы. Для того, чтобы переделать экспорт выписки в формате 1 списание = 1 строка, нужно 1 час максимум. Так что я тоже не понимаю, в чем тут проблема, спрашивал это уже несколько раз. А пока приходится писать макросы, которые эту очень красивую выписку приводят в человеческий вид (1 списание = 1 строка).
A_1
#
Ну, насчёт часа - это вряд ли.
И, полагаю, образец желаемой выписки следует предложить.
Pif
#
Ну, насчёт часа - это вряд ли.
И, полагаю, образец желаемой выписки следует предложить.

A_1

Почему "вряд ли"? Сделать из более сложного, что есть сейчас, более простое - разве долго? А образца никакого не надо, требование одно: 1 транзакция = 1 строка, это все. Остальное оставляем на откуп разработчику smile:)
Сейчас, к примеру, чтобы подсчитать свои расходы на бензин, нужно полчаса и много ручной работы. Если сделают так, как просит alif - можно будет делать это за минуту.
alif
#
Тут проблема не в удобстве доставки выписки (мне, лично, оно не особо нужно, я и в ИБ залезу так же, как в почтовый ящик), а в том что текущий формат выписки не годен для аналитики. Хотя бы простейшей в Excel.

Тесно примыкает сюда еще вопрос с кодами торговых точек - это да.
vovka1200
#
лучше не excel, а ods (opendocument.spreadsheet) ибо стандарт и не все могут позволить себе МС офис.
A_1
#
Сделать из более сложного, что есть сейчас, более простое - разве долго?
Pif
Иногда очень долго, увы.

По поводу выписки есть вот такая идея
Fuzzy

Та идея не нужна.
Текстовый формат - фу. Хуже только pdf с запретом копирования.
rdc
#
+100500
Представитель Банка
#
Планируем реализовать "функциональный" экспорт выписки в xls в течение 1 -2 месяцев.
Pif
#
smile:ura: smile:ura: smile:ura:
Pif
#
Пишу в надежде, что сюда все-таки заглядывают разработчики.

Так как код МСС в выписке уже показывается, было бы очень желательно выводить его отдельным столбцом, а не прилеплять к текстовому обозначению категории торговой точки. Вам сделать так ничего не стоит, а нам приятно - в этом случае очень легко будет делать всякие фильтры/сортировки и т.п.
rdc
#
было бы очень желательно выводить его отдельным столбцом
Pif
+100500
m.osipov
#
Для тех, кто пользуется программами домашней бухгалтерии, очень удобно было бы иметь возможность экспорта в QIF.
viabank
#
два месяца прошло, а Германа функциональной выгрузки все нет smile:( а с тех пор, как жене к обеим счетам выпустил доп.карты - стало мега-актуально smile:D
Pif
#
два месяца прошло

viabank

Похоже, AirBonus поглотил все интеллектуальные ресурсы банка smile:)
VEI
#
07.03.2012 в 11:02 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
rdc
#
Вау! smile:ura: smile:flowers:

А можно сделать то же самое ещё и в выписке по карте, а не только по счёту?
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