Реализовано

Сделать моментальное обновление баланса карт

Хочется наконец получить возможность обновления баланса карт не 4-5 раз в день по расписанию, как сейчас, а моментально, как в других банках. Неужели это настолько неразрешимая проблема, что уже который год невозможно её решить?

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