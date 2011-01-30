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Друзья банка «ЮниКредит Банк»
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Аватар Alexei Ivanov (_Alvi)
30.01.2011 03:23 #
Реализовано

Сделать моментальное обновление баланса карт

Хочется наконец получить возможность обновления баланса карт не 4-5 раз в день по расписанию, как сейчас, а моментально, как в других банках. Неужели это настолько неразрешимая проблема, что уже который год невозможно её решить?
8

Комментарии 8

alexkh
#
Ну не во всех других банках всё моментально. В одном австрийском желтом банке вообще раз в день обновляется. Но идею всё равно поддерживаю, хочется полного онлайна!
unicreditbank
#
Друзья, благодарим Вас за идею!

На данный момент мы рассматриваем такую возможность.

Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
hadzhar
#
Если получится это сделать - будет супер!
Ведь с Майдасом не так просто найти общий язык, если речь идет о мгновенных прогрузках smile:)
sudar78
#
Статус идеи изменен на Принято уже год назад. Ну и...?
LiCall
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В enter.unicredit появился баннер о том что скоро будет новый дизайн, есть надежда, что с ним и функциональность расширится.
По поводу предложений друзей банка похоже тема умирает, сотрудники отвечают только на новые сообщения и только один раз, прочие комментарии их не волнуют.
ivanbrat
#
Добрый день, Александр!

Благодарим Вас за интерес проявленный к сообществу "Друзья банка "ЮниКредит Банк".

В ближайшее время в системе Enter.Unicredit обновится дизайн. Система будет более удобной и привлекательной, а также появится больше возможностей и информации.
ivanbrat
#
02.08.2012 в 11:06 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
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