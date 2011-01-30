Реализовано
Сделать моментальное обновление баланса карт
Хочется наконец получить возможность обновления баланса карт не 4-5 раз в день по расписанию, как сейчас, а моментально, как в других банках. Неужели это настолько неразрешимая проблема, что уже который год невозможно её решить?
8
Комментарии 8
На данный момент мы рассматриваем такую возможность.
Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
Ведь с Майдасом не так просто найти общий язык, если речь идет о мгновенных прогрузках
По поводу предложений друзей банка похоже тема умирает, сотрудники отвечают только на новые сообщения и только один раз, прочие комментарии их не волнуют.
Благодарим Вас за интерес проявленный к сообществу "Друзья банка "ЮниКредит Банк".
В ближайшее время в системе Enter.Unicredit обновится дизайн. Система будет более удобной и привлекательной, а также появится больше возможностей и информации.
http://www.unicreditbank.ru/rus/press...e4a6ea6579