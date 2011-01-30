Петроэлектросбыт

Fuzzy 02.02.2011 16:16 # О! ДА! ДА! И ЕЩЁ РАЗ ДА! Когда это будет сделано, я буду пиарить Авангард на каждом шагу, как банк сделавший невозможное 0
Комментарии 21
Когда это будет сделано, я буду пиарить Авангард на каждом шагу, как банк сделавший невозможное
Оплаты (кроме bspb) ни у кого нет.
Вы правы!
Для чистоты – в БСПБ, насколько я понимаю, обычный межбанк. Не знаю, как там проходят эти платежи по кредитным счетам в грейс или нет, обнал или нет.
И Авангард так же может сделать у себя формы для заполнения (номер счётчика, адрес, показания и др.) и просто автоматом подготовить платёжку с комиссией 10р. В принципе любой может этот шаблон сделать сам. Единственное что не будет льготной, зато никуда ходить не нужно.
Ну и уточню для тех, кто на форуме не читал – ПЭС не всегда адекватно соотносит эти платежи с состоянием счётчика, поэтому если пойдёте в ПЭС ножками платить после – то нужно будет проконтролировать какие показания впишет кассир, а лучше списывать их самому включая оплаченные через банк.
Чтобы этот шаблон сделать самому, нужно разыскать номера счетов в глубинах форума (причем сами кассиры ПЭС такую возможность отрицают). И если что-то поменяется, то будет проще узнать об этом при заполнении типового платежа, а не через полгода платежек в космос
Вообще, в идеале (ага... дождёшься его от ПЭСа...) по моему мнению услуга должна работать так:
Клиент вводит актуальные показания счётчика (день/ночь). Далее идёт запрос в БД ПЭСа для получения информации о: 1) последних оплаченных показаниях, 2) наличии задолженности и пени, 3) текущем тарифе. После чего производится расчёт нужной суммы платежа, которая показывается клиенту. Клиент подтвеждает или отменяет платёж.
А в БСПБ это тоже никак не реализовано.
Там ты сам должен написать показания счётчиков, которые автоматом потом закинутся в назначение.
И сумму тоже должен считать сам. И тариф посмотреть тоже как следствие.
И, например, я не знал как в середине января заплатить за прошедший месяц - тупо заплатил по новому тарифу и забил.
Ещё раз – то, как это реализовано в БСПБ, можно спокойно реализовать и в Авангарде.
Автоматом там только реквизиты счёта предоставляются. И я сильно сомневаюсь, что если ПЭС изменит реквизиты, то БСПБ мгновенно подтянется за ним. В БСПБ это всего лишь полуавтоматический шаблон, в котором уже вбиты реквизиты и то что вобъётся в окна (номер, показания и др.) перекинутся в назначения.
Так что сомнительно ставить Авангарду этот платёж в пример.
Если банку интересно - могу квитанцию из БСПБ с реквизитами и порядком заполнения предоставить для реализации.
Возможно, через ИБ можно было бы также кидать денег на счёт ПЭС из расчёта эдак на полгода вперёд, а потом сходить разок (2 раза в год) ножками и свериться - с состоянием оплаты (пени/переплаты) и с текущими тарифами (есть на сайте, кстати, да и телефонная поддержка у них есть).
Другое дело, что совершенно не хочется кредитовать беспроцентно на полгода вперёд такого нелюбезного монополиста, как ПЭС, ставящего себе задачей огребать исключительно нал с населения.
Мне правда последний раз повезло - за 10 минут до закрытия где-то около Парашютной оплачивал вообще без очереди. Обычно то человека 2-3 стоит.
Я мимо на велосипеде проезжал, впечатлился.
Ну и жуть