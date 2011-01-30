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Аватар Олег Пономарев (olegp9)
30.01.2011 05:11 #
Ждет рассмотрения

Петроэлектросбыт

Добавить оплату электроэнергии в Санкт-Петербурге в типовые платежи.

(а еще убрать минимальную длину идей)
21

Комментарии 21

Fuzzy
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О! ДА! ДА! И ЕЩЁ РАЗ ДА!
Когда это будет сделано, я буду пиарить Авангард на каждом шагу, как банк сделавший невозможное smile;)
RKZ
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Насколько я понимаю вся проблема в ПЭС.
Оплаты (кроме bspb) ни у кого нет.
yuber
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Оплаты (кроме bspb) ни у кого нет.

RKZ

Для чистоты – в БСПБ, насколько я понимаю, обычный межбанк. Не знаю, как там проходят эти платежи по кредитным счетам в грейс или нет, обнал или нет.

И Авангард так же может сделать у себя формы для заполнения (номер счётчика, адрес, показания и др.) и просто автоматом подготовить платёжку с комиссией 10р. В принципе любой может этот шаблон сделать сам. Единственное что не будет льготной, зато никуда ходить не нужно.
Ну и уточню для тех, кто на форуме не читал – ПЭС не всегда адекватно соотносит эти платежи с состоянием счётчика, поэтому если пойдёте в ПЭС ножками платить после – то нужно будет проконтролировать какие показания впишет кассир, а лучше списывать их самому включая оплаченные через банк.
olegp9
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yuber, IMHO, даже если это обычный межбанк, то будет лучше, когда у всех клиентов эти платежи одинаковые и отличаются только цифрами.

Чтобы этот шаблон сделать самому, нужно разыскать номера счетов в глубинах форума (причем сами кассиры ПЭС такую возможность отрицают). И если что-то поменяется, то будет проще узнать об этом при заполнении типового платежа, а не через полгода платежек в космос smile:cry:
Fuzzy
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Тут ещё есть нюанс расчёта суммы - нужно ведь знать как минимум два тарифа - на дневное и ночное электричество. А тарифы имеют свойство меняться.
Вообще, в идеале (ага... дождёшься его от ПЭСа...) по моему мнению услуга должна работать так:
Клиент вводит актуальные показания счётчика (день/ночь). Далее идёт запрос в БД ПЭСа для получения информации о: 1) последних оплаченных показаниях, 2) наличии задолженности и пени, 3) текущем тарифе. После чего производится расчёт нужной суммы платежа, которая показывается клиенту. Клиент подтвеждает или отменяет платёж.
Fuzzy
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Да, ещё конечно номер клиента должен быть введён в первую очередь. Я это просто как само-собой разумеющееся забыл указать.
olegp9
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Кстати, да. Этой зимой у них появились электронные терминалы для оплаты всего-всего (хотя у меня считает квартиру коммунальной и платить за эл-во не дает). Вот бы банку подключиться к этому интерфейсу.
olegp9
#
нужно ведь знать как минимум два тарифа - на дневное и ночное электричество. А тарифы имеют свойство меняться

Fuzzy
Особенно забавно получается при смене тарифа. Т.к. они не считают все по новому тарифу, а как-то деляет пропорционально дням в периоде оплаты.
yuber
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Особенно забавно получается при смене тарифа. Т.к. они не считают все по новому тарифу, а как-то деляет пропорционально дням в периоде оплаты.

olegp9

А в БСПБ это тоже никак не реализовано.
Там ты сам должен написать показания счётчиков, которые автоматом потом закинутся в назначение.
И сумму тоже должен считать сам. И тариф посмотреть тоже как следствие.
И, например, я не знал как в середине января заплатить за прошедший месяц - тупо заплатил по новому тарифу и забил.

Ещё раз – то, как это реализовано в БСПБ, можно спокойно реализовать и в Авангарде.

Автоматом там только реквизиты счёта предоставляются. И я сильно сомневаюсь, что если ПЭС изменит реквизиты, то БСПБ мгновенно подтянется за ним. В БСПБ это всего лишь полуавтоматический шаблон, в котором уже вбиты реквизиты и то что вобъётся в окна (номер, показания и др.) перекинутся в назначения.

Так что сомнительно ставить Авангарду этот платёж в пример.

Если банку интересно - могу квитанцию из БСПБ с реквизитами и порядком заполнения предоставить для реализации.
olegp9
#
yuber, это понятно все. Выбор реализации за банком.
olegp9
#
Добавлю иллюстрацию, почему эта тема появляется:
Рисунок
Artificer
#
А никто не знает, электронные терминалы ПЭС стали принимать банковские карты или нет?
Почтенный Сирота
#
Хотелось бы все платить через 1 банк. почему бы не через Авангард?!
diev.ya.ru
#
В кассах ПЭС можно оплатить на полгода вперёд "по-среднему". Через эти полгода (если фактические показания счётчиков не истекут ранее) можно снова прийти ножками в кассы ПЭС и там их программа подкорректирует факты с оплаченной ранее теорией.

Возможно, через ИБ можно было бы также кидать денег на счёт ПЭС из расчёта эдак на полгода вперёд, а потом сходить разок (2 раза в год) ножками и свериться - с состоянием оплаты (пени/переплаты) и с текущими тарифами (есть на сайте, кстати, да и телефонная поддержка у них есть).

Другое дело, что совершенно не хочется кредитовать беспроцентно на полгода вперёд такого нелюбезного монополиста, как ПЭС, ставящего себе задачей огребать исключительно нал с населения.
olegp9
#
Летняя иллюстрация:
Рисунок
Fuzzy
#
Жесть какая... Это где-то на Пионерской чтоль?... (вроде место знакомое, но никак не вспомню...). Интересно и что людей заставляет такую очередь стоять чтобы оплатить свет?... Ну не копеечные пени же...
Мне правда последний раз повезло - за 10 минут до закрытия где-то около Парашютной оплачивал вообще без очереди. Обычно то человека 2-3 стоит.
Fuzzy
#
А... вспомнил, где эти кругляшки видал - Комендантская площадь smile;-) - просто всё мельком, да проездом smile;-)
olegp9
#
Комендантская площадь

Fuzzy
Ага, там высокие дома, адский ад какой-то.

Я мимо на велосипеде проезжал, впечатлился.
olegp9
#
Теневая экономка, и это клиенты стоят в очереди, чтобы отдать деньги, не чтобы получить что-то smile:nightmare:
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