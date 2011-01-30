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Друзья банка «ВТБ 24»
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Аватар Goldman Sachs
30.01.2011 09:42 #
Реализовано

Бесплатный телебанк!

Здравствуйте.
ВТБ24 - один из немногих банков у которого платный интернет-банкинг...
Я считаю, что на данный этап развития интернета и интернет-банкинга в России ИБ должен быть бесплатным!
Посмотрите на своих конкурентов: Альфа-банк, сбербанк, Промсвязьбанк, банк Москвы и др...У всех у них интернет-банк бесплатный.
У вашего банка в приоритетах разве нет цели увеличить долю обслуживания клиентов через удаленные каналы? Платный интернет-банкинг этому способствует? мне кажется НЕТ!
Если руководство банка не намерено сделать бесплатным ИБ, то хотя бы можно же сделать базовую и расширенную версию ИБ. Чтобы у клиентам был выбор.
Расширенная - это тот функционал, который есть сейчас, Базовая версия - это чисто информационная система(посмотреть остатки по счетам, выписку и тд...)
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Комментарии 3

shard
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Имхо идея здравая, особенно в свете недавно вышедшего 161-ФЗ. Или хотя бы уведомления о списании банковских комиссий сделайте: крайне неприятно удивлен сегодня был, когда выписку увидел.
cnacu6o
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04.06.2015 в 17:21 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
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