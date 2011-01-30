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Реализовано

Бесплатный телебанк!

Здравствуйте.

ВТБ24 - один из немногих банков у которого платный интернет-банкинг...

Я считаю, что на данный этап развития интернета и интернет-банкинга в России ИБ должен быть бесплатным!

Посмотрите на своих конкурентов: Альфа-банк, сбербанк, Промсвязьбанк, банк Москвы и др...У всех у них интернет-банк бесплатный.

У вашего банка в приоритетах разве нет цели увеличить долю обслуживания клиентов через удаленные каналы? Платный интернет-банкинг этому способствует? мне кажется НЕТ!

Если руководство банка не намерено сделать бесплатным ИБ, то хотя бы можно же сделать базовую и расширенную версию ИБ. Чтобы у клиентам был выбор.

Расширенная - это тот функционал, который есть сейчас, Базовая версия - это чисто информационная система(посмотреть остатки по счетам, выписку и тд...)

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