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Аватар Алексей (alif)
31.01.2011 01:50 #
Реализовано

Изменение лимитов с потдверждением переменными кодами

Классическая ситуация - хотим что-нибудь удачно подвернувшееся купить, а установленный своими руками лимит не дает. С собой в магазине смартфон и карта кодов - хотелось бы, чтобы этого было достаточно для возможности изменить лимиты.

Как вариант - иметь что-то типа возможности увеличения разового лимита на одну следующую авторизацию по подтверждению кодом (а размер этого разового буста предварительно устанавливать и подписывать ЭЦП)
14

Комментарии 14

Pif
#
При этом ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно оставить подпись ЭЦП, чтобы коды не тратить. То есть у пользователя должен быть выбор.
читающий
#
Классическая ситуация - хотим что-нибудь удачно подвернувшееся купить, а установленный своими руками лимит не дает. С собой в магазине смартфон и карта кодов - хотелось бы, чтобы этого было достаточно для возможности изменить лимиты.

alif


С того момента, как я чуть не сгорел со стыда от неудачной попытки оплатить картой коляску в подарок для внучки smile:( , каждый раз поддерживаю это предложение.
Представитель Банка
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02.02.2011 в 20:24 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
mr_ia
#
При этом ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно оставить подпись ЭЦП, чтобы коды не тратить. То есть у пользователя должен быть выбор.
Pif

Поддерживаю.
Pif
#
С огромной тревогой ожидаю, в какой форме будет реализовано предложение и будет ли учтен этот комментарий:
При этом ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно оставить подпись ЭЦП, чтобы коды не тратить. То есть у пользователя должен быть выбор.

Pif

smile:cry:
читающий
#
...будет ли учтен этот комментарий:
При этом ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно оставить подпись ЭЦП, чтобы коды не тратить. То есть у пользователя должен быть выбор.
Pif


Если реализация будет по типу заранее подписанных ЭЦП шаблонов, то сейчас требуются коды. Если без подтверждения кодом, получится, как у QIWI.
Я недавно начал пользоваться QIWIкошельком с мобильного телефона и к простоте платежа испытываю двоякое чувство.
С одной стороны - очень удобно smile:thumbsup: , с другой - некая беззащитность. smile:scratch:
АлексСпб
#
УРА.

Идею можно переводить в "реализовано".
viabank
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smile:ura: да-да, пора в "реализовано" переносить
OlgaB
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01.09.2011 в 18:34 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
chernenko
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А лимит в этом случае изменяется онлайн или с задержкой?
АлексСпб
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А лимит в этом случае изменяется онлайн или с задержкой?

chernenko


Так же как и раньше. Стандартно - почти мгновенно.
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