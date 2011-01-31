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Реализовано

Изменение лимитов с потдверждением переменными кодами

Классическая ситуация - хотим что-нибудь удачно подвернувшееся купить, а установленный своими руками лимит не дает. С собой в магазине смартфон и карта кодов - хотелось бы, чтобы этого было достаточно для возможности изменить лимиты.



Как вариант - иметь что-то типа возможности увеличения разового лимита на одну следующую авторизацию по подтверждению кодом (а размер этого разового буста предварительно устанавливать и подписывать ЭЦП)

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