Реализовано
Изменение лимитов с потдверждением переменными кодами
Классическая ситуация - хотим что-нибудь удачно подвернувшееся купить, а установленный своими руками лимит не дает. С собой в магазине смартфон и карта кодов - хотелось бы, чтобы этого было достаточно для возможности изменить лимиты.
14
Как вариант - иметь что-то типа возможности увеличения разового лимита на одну следующую авторизацию по подтверждению кодом (а размер этого разового буста предварительно устанавливать и подписывать ЭЦП)
Комментарии 14
С того момента, как я чуть не сгорел со стыда от неудачной попытки оплатить картой коляску в подарок для внучки , каждый раз поддерживаю это предложение.
Поддерживаю.
Если реализация будет по типу заранее подписанных ЭЦП шаблонов, то сейчас требуются коды. Если без подтверждения кодом, получится, как у QIWI.
Я недавно начал пользоваться QIWIкошельком с мобильного телефона и к простоте платежа испытываю двоякое чувство.
С одной стороны - очень удобно , с другой - некая беззащитность.
Идею можно переводить в "реализовано".
Так же как и раньше. Стандартно - почти мгновенно.