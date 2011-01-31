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Краткая выписка в интернет-банке

Может быть, это уже обсуждалось и это технически невозможно, но мне вот лично очень неудобно, что в краткой текущей выписке по карте (которую открываю, щелкая по карте, а не в итоговой через месяц) я не вижу, списана сумма или заблокирована и что за ТСП проделало эту операцию. Иногда приходит смс даже на те суммы, которые блокируются, хотя обычно нет. Навести порядок можно в этом вопросе?

p.s. Навеяно тем, что вот подруга моя бомбит сейчас письмами и звонками БРС, так как даже в СКП ей не могут сказать, кто заблокировал деньги на ее карте. Это непорядок. Видеть, заблокирована сумма или списана и кем - это в наше время просто должно быть

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