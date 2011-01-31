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Аватар Дмитрий Фирсов (negoro)
31.01.2011 08:41 #
Реализовано

Краткая выписка в интернет-банке

Может быть, это уже обсуждалось и это технически невозможно, но мне вот лично очень неудобно, что в краткой текущей выписке по карте (которую открываю, щелкая по карте, а не в итоговой через месяц) я не вижу, списана сумма или заблокирована и что за ТСП проделало эту операцию. Иногда приходит смс даже на те суммы, которые блокируются, хотя обычно нет. Навести порядок можно в этом вопросе?
p.s. Навеяно тем, что вот подруга моя бомбит сейчас письмами и звонками БРС, так как даже в СКП ей не могут сказать, кто заблокировал деньги на ее карте. Это непорядок. Видеть, заблокирована сумма или списана и кем - это в наше время просто должно быть
5

Комментарии 5

emozgovoy
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31.01.2011 в 15:20 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
emozgovoy
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31.01.2011 в 15:37 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
m.makeeva
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И где-же где.... smile:wall: Люди до сих пор из-за отсутствия этой информации попадают в сложные ситуации... smile:cry:
bonema
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Сюда же, наверное.
Десяти последних операций в этой краткой выписке недостаточно, может стоит сделать ссылки "предыдущие 10"?
emozgovoy
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28.04.2012 в 14:49 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
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