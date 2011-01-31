Реализовано

MCC в деталях транзакции и в выписке

Сделать уже наконец-то печать кода МСС в деталях транзакции не только словами, но и цифирками. Дел на 1 секунду, а в теме Авангарда это просили многие клиенты. Очень неплохо было бы эти цифирки и в выписку добавить.

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