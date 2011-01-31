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Аватар Игорь Пустошило (Pif)
31.01.2011 09:04 #
Реализовано

MCC в деталях транзакции и в выписке

Сделать уже наконец-то печать кода МСС в деталях транзакции не только словами, но и цифирками. Дел на 1 секунду, а в теме Авангарда это просили многие клиенты. Очень неплохо было бы эти цифирки и в выписку добавить.
21

Комментарии 21

alif
#
Только выписку при этом надо нормальную smile:)

И можно уже будет самому себе более или менее нормальную аналитику делать
A_1
#
Да, такая информация была бы интересна.
Представитель Банка
#
02.02.2011 в 20:18 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
ajuri
#
Поддерживаю, а то иногда приходится по таблицам, выуженным в инете, конвертировать текст в код.
читающий
#
Сделать уже наконец-то печать кода МСС в деталях транзакции не только словами, но и цифирками
Pif


Только выписку при этом надо нормальную
И можно уже будет самому себе более или менее нормальную аналитику делать
alif


Да, такая информация была бы интересна.
A_1


Прошу, если не секрет, рассказать, что даёт знание этих цифр.
Pif
#
Прошу, если не секрет, рассказать, что даёт знание этих цифр.

читающий

Ну... каждому свое smile:shuffle: Я, например, хочу глубже понимать, как банк будет относиться к моим операциям smile:-X Не хочу использовать Авангард для хулиганства smile;)
читающий
#
..каждому свое..

Pif


Филиппычу, ака Pif.

Большое спасибо ликвидацию очередного пробела и дальнейшего познания "карточного мира" за сообщение в ЛС.
VEI
#
10.02.2011 в 10:03 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
Pif
#
10.02.2011 в 10:03 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»

VEI

smile:ura:
VEI
#
Жалко что у "Идей" пока нет статуса Реализовано smile;)
Pif
#
Жалко что у "Идей" пока нет статуса Реализовано

VEI

Щас предложим, если еще не smile:)
VEI
#
10.02.2011 в 17:38 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
Моисей Абрамович
#
С первой ласточкой, уважаемые друзья Банка и его Представители! smile:drink:
VEI
#
Спасибо! smile:drink:
Pif
#
Моя природная скромность не позволила сказать это сразу.
Но моя природная вредность не позволяет молчать.
smile:)
Идея называлась "MCC в деталях транзакции и в выписке".
Но в выписке пока все по-старому.
smile:oops:
Грустный Excel опять не может мне помочь в классификации моих расходов и только разводит руками. Интересно, можно попросить разработчиков портала ввести новый статус "Реализовано наполовину"?
smile:shuffle:
Теневая экономка
#
А как отображается статус "реализовано"? Только тем, что плашку сняли?
Pif
#
А как отображается статус "реализовано"?

Теневая экономка

У меня отображается белыми буквами на грязно-синеньком фоне smile:)
Или я вопроса не понимаю smile:)
Теневая экономка
#
А, теперь вижу синюю плашку. Некоторое время назад реализованное предложение отличалось от нереализованного только отсутствием всяких опознавательных знаков.
A_1
#
Идея называлась "MCC в деталях транзакции и в выписке".
Но в выписке пока все по-старому.
Pif
А не нужно сразу два запроса в одной идее помещать.
Считайте, что первый реализован, а второго ждите в http://www.banki.ru/friends/ideas/?detail=2644119
Pif
#
А не нужно сразу два
A_1

Ну да, а потом вы же и скажете VEI, что нужно схожие идеи объединить smile:)
Считайте, что первый реализован, а второго ждите
A_1

Считаю. Жду. Надеюсь smile:)
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