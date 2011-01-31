Реализовано
MCC в деталях транзакции и в выписке
Сделать уже наконец-то печать кода МСС в деталях транзакции не только словами, но и цифирками. Дел на 1 секунду, а в теме Авангарда это просили многие клиенты. Очень неплохо было бы эти цифирки и в выписку добавить.
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Комментарии 21
И можно уже будет самому себе более или менее нормальную аналитику делать
Прошу, если не секрет, рассказать, что даёт знание этих цифр.
Ну... каждому свое Я, например, хочу глубже понимать, как банк будет относиться к моим операциям Не хочу использовать Авангард для хулиганства
Филиппычу, ака Pif.
Большое спасибо
ликвидацию очередного пробела и дальнейшего познания "карточного мира"за сообщение в ЛС.
Щас предложим, если еще не
Но моя природная вредность не позволяет молчать.
Идея называлась "MCC в деталях транзакции и в выписке".
Но в выписке пока все по-старому.
Грустный Excel опять не может мне помочь в классификации моих расходов и только разводит руками. Интересно, можно попросить разработчиков портала ввести новый статус "Реализовано наполовину"?
У меня отображается белыми буквами на грязно-синеньком фоне
Или я вопроса не понимаю
Считайте, что первый реализован, а второго ждите в http://www.banki.ru/friends/ideas/?detail=2644119
Ну да, а потом вы же и скажете VEI, что нужно схожие идеи объединить
Считаю. Жду. Надеюсь