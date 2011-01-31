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Реализовано

СМС-подтверждение о смене номера в Интернет-Банке

Когда-то обсуждалась тема о том, чтобы приходило СМС-подтверждение на старый и новый номер СМС-сервиса, если его менять в ИБ.

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