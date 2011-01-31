СМС-подтверждение о смене номера в Интернет-Банке

A_1 01.02.2011 21:50 # Немного дополню и уточню. Правильнее было бы подтверждать разовым кодом критические операции, а не только смену номера. Список, думаю можно обсудить и обобщить. Ввод одного кода на весь сеанс мне очень нравится, тут лучше не портить. А вот смс оповещение на каждый типовой платеж, и вообще все операции в интернет банке с карточными счетами меня напрягает (но не сильно) - иногда приходится по дюжине смс удалять не читая, ибо смысла в них - ноль. 0
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Правильнее было бы подтверждать разовым кодом критические операции, а не только смену номера.
Список, думаю можно обсудить и обобщить.
Ввод одного кода на весь сеанс мне очень нравится, тут лучше не портить.
А вот смс оповещение на каждый типовой платеж, и вообще все операции в интернет банке с карточными счетами меня напрягает (но не сильно) - иногда приходится по дюжине смс удалять не читая, ибо смысла в них - ноль.
Получается можно объединить слегка изменив несколько идей!
Убрать SMS о типовых платежах.
Сделать SMS о вводе кода доступа (1 раз за сессию получается)
Подтверждать смену номера и изменение лимитов кодом доступа!
Получится что при всех критических операциях SMS будет (что был введен код доступа) и при этом их не будет слишком много!
Получение смс при поступлении средств на текущие счета в ИБ.
По первому пункту, думаю, будет излишним. Я иногда по несколько раз в день захожу для совершения операций...
Со вторым согласен. Вот только если я получаю новую карту и меняю по ней все лимиты. Мне 10 СМС-ок придет?? Зачем? Хотя, новые карты получаю не часто.
И по третьему пункту, если эту функцию ввести для ВСЕХ клиентов, то количество отправляемых СМС-ок для банка возрастет. Но как существенно, это уже вопрос к банку.
Так придет одна! Вы же за одну сессию меняете все лимиты и соотв. разовый код нужен только один.
Количество SMS в данном случае не увеличится, потому что по типовым платежам они и так приходят за каждый!
По разным причинам СМС на старый номер может быть нежелателен
1 - поддерживаю, по всем типовым платежам получать СМС - излишне.
2 - поддерживаю, достаточно знать, что был введен код доступа (это один раз на всю сессию); с одной стороны это не больше, чем при текущем варианте с отправкой на каждый типовой платеж), с другой - при подтверждении кодом банковского перевода, или (если сделают) смены номера для смс и настройки лимитов - получатся дополнительные сообщения, но они полезные, и за счет экономии на первой категории - в целом для банка может быть экономнее.
3 - поддерживаю, смену смс давно пора как-то защитить, сейчас она доступна любому, кому известен логин и пароль к ИБ, а практика показывает, что это не всегда только легитимный владелец карты/счета; для лимитов подтверждение кодом было бы удобным, поскольку открыло бы возможность проводить данную операцию с мобильника.
Вот если бы представители банка еще писали в какой редакции это принято.
А то в ходе обсуждения выдвигались разные трактовки идеи и иногда они были взаимоисключающие.
Хотя не знать что именно из обсуждаемого решено реализовать даже интереснее