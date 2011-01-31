Журнал входов в ИБ

Pif 31.01.2011 20:06 # Седьмое чувство мне подсказывает, что такой журнал есть, он всего лишь только недоступен для пользователя Когда программеры реализуют человеческий экспорт в Excel и переведут дух, я обязательно поддержу эту идею, потому что она полезная 0
Комментарии 28
Вот сбербанк, например, имеет такую возможность.
Вот только загаживает список операций, не более.
Если входил не я, то это сигнал что как минимум логин с паролем сперли!
Так отдельным же пунктом, не нужен, так можно не нажимать.
Слишком много SMS будет. IMHO надо будет платными делать.
А с журналом входов все неоднозначно. У кого-то динамический адрес окажется, например. Да и просто между входами в ИБ клиента может пройти достаточно много времени, чтобы оказалось уже поздно рассматривать лог.
зато безопасноть супер 100% будет,смс получил отзвонился на временную блокировку и канал сразу отследят "на живца".
Хорошая идея! Не подтверждать типовые платежи SMS, а отправлять SMS один раз за сессию при вводе одноразового кода!
А насчёт смс при вводе разового кода - уже есть идея http://www.banki.ru/friends/ideas/?detail=2637837.
Правда корявая весьма.
Но можно оттянуться в комментариях.
Т.к. информирования о входе в ИБ нет( а т.к. заходить в режиме просмотра иногда приходится часто SMS - это не выход) ! Как можно узнать что логин/пароль уже скомпрометированы?
вопрос Представителям Банка.
если информация не для внутреннего пользования, не могли бы прокомментировать, сколько зафиксировано случаев воровства логина и пароля к ИБ?
Было несколько случаев, бытовое мошенничество (родственники, знакомые, коллеги), без финансовых последствий.
Извините, более никаких, даже очевидных, комментариев по теме мошенничества, не будем давать.
Интересно, как это обнаружили! (я понимаю что комментариев со стороны банка не будет)
Но IMHO это важно, не хочу что бы кто то копался в моем ИБ, даже без финансовых последствий!!! Последствия могут быть косвенными.
Недостаток: сейчас в последней СМС часто указан доступный остаток по карте.
rdc, мне кажется, что входить по кодовому слову скорее всего будет работник банка. Вероятность, что случайно подслушавший его ваш коллега знает еще и ваш номер карты, невелика. А если такой вход сделал сотрудник банка - менять кодовое слово смысла нет.
А вот если кто-то зашёл непосредственно в клиентский ИБ, это явный повод забеспокоиться, кто бы это не был.
Наверное. Я бы с вами согласился безоговорочно, если бы банк не отстаивал так упорно и без объяснений возможность входа в ИБ по номеру карты и кодовому слову. А раз этого нет - у меня остаются сомнения. Объясните, почему? Тогда сомнения исчезнут.
Вижу, что не одного меня по этому поводу терзают смутные сомнения...
1. Компетентные органы требуют наличия открытого бэкдора.
2. Банку просто лень это делать.