Подтверждение платежа СМС-кой, полученной на мобильный телефон.

Реализовано

Добрый день.Моя идея заключается в реализации подтверждения платежей через Интернет не вводом кода с карточки доступа, а СМС-кой, полученной на мобильный телефон (например, как реализовано в Ситибанке, Альфабанке и в многих других).А именно: производим транзакцию (например, покупаем что-то в Интернете), вносим реквизиты карты, CVV, и обязательно уникальный код доступа, который приходит на мобильный телефон, указанный и подтвержденный в ИБ или в заявлении на карту.Встает вопрос о возможной опасности изменения телефона мошенниками через ИБ для получения на него СМС с кодом. Так, номер телефона можно подтвердить единожды например, ЭЦП или в службе поддержки назвав кодовое слово, которое знает только клиент.Это гораздо удобнее, чем получать, пусть даже, раз в полгода, новую карточку, носить ее с собой, соответственно, вместе с основной банковской картой. Или, к примеру, когда человек долгое время отсутствует в РФ или потерял карточку с кодами.Да, и не современно как-тоСпасибо за внимание