Подтверждение платежа СМС-кой, полученной на мобильный телефон.

Добрый день.
Моя идея заключается в реализации подтверждения платежей через Интернет не вводом кода с карточки доступа, а СМС-кой, полученной на мобильный телефон (например, как реализовано в Ситибанке, Альфабанке и в многих других).
А именно: производим транзакцию (например, покупаем что-то в Интернете), вносим реквизиты карты, CVV, и обязательно уникальный код доступа, который приходит на мобильный телефон, указанный и подтвержденный в ИБ или в заявлении на карту.
Встает вопрос о возможной опасности изменения телефона мошенниками через ИБ для получения на него СМС с кодом. Так, номер телефона можно подтвердить единожды например, ЭЦП или в службе поддержки назвав кодовое слово, которое знает только клиент.
Это гораздо удобнее, чем получать, пусть даже, раз в полгода, новую карточку, носить ее с собой, соответственно, вместе с основной банковской картой. Или, к примеру, когда человек долгое время отсутствует в РФ или потерял карточку с кодами.
Да, и не современно как-то
Спасибо за внимание
Комментарии 24
SMS не везде доходят! Особенно в роуминге.
Есть места где инет есть, а сотовой связи нет! (или роуминга нет)
Последние мошенничества в Альфе - как раз связны с кодами на телефон!
Как же Вы подделаете телефон? Не пойму?
В том-то и дело, что имея карту доступа, можно без проблем проводить любые операции имея под рукой всего данные с карты(даже не всегда CVV) и карту доступа.
А код, полученный на телефон, не известен даже владельцу, что снижает фрод.
Наконец, можно поставить и код на телефон для безопасности.
Не зря же все банки наоборот переходят именно на эту технологию. Карта может испортиться, стереться, сгореть, и Вы повязаны по рукам до тех пор, пока не сходите в офис (повезло еще, если вы в регионе присутствия банка). А смс придет всегда, даже в роуминге, любезный.
А какой пришел бы код в смс
На кое-кого не нужен нож,-ему с три короба наврешь (с)
Бывший сотрудник Альфы.
Абсолютно согласен!
Иду в офис оператора и по поддельной доверенности восстанавливаю сим. такой случай здесь описывался.
Например, если речь об Альфе, то потом придется еще идти в офис банка с поддельным паспортом и писать заявление о замене сим-карты и повторным подключении ИБ
Одназначно
Поддерживаю.
Бред полный...
Давайте я сообщу свой мобильный, а Вы его восстановите без меня?
Тогда уж проще сразу в офис с доверенностью, не правда ли?
Зачем чесать левое ухо правой ногой? )))
Это не бред, а реальность, к сожалению. В НР были отзывы на эту тему. Очень легко такое можно проделать с корпоративным мобильником, к примеру.
Телефон может испортиться, потеряться, сгореть вместе с симкой, и вы повязаны по рукам и ногам. Причем потеря телефона, более вероятна, чем потеря карты доступа. Но самое главное, СМС не всегда могут дойти, особенно в роуминге.
Чем больше в цепи звеньев, а при СМС их добавляется КУЧА, тем ниже ее надежность, это аксиома
использую кредитку и провожу On-line платежи постоянно вне дома, соответственно приходится носить и кредитку и карточку с кодами доступа с собой. мне видимо её предлагается хранить в отдельном кармане вне кошелька, но, по-моему скромному мнению, полученная смс значительно безопаснее в случае утери карточки.
В случае утери карточки значительно безопаснее вторая, еще пока не утерянная карточка
Практика показала, что телефоны весьма надёжны, как и сим карты. А потерять или забыть карту доступа проще простого. В любом случае, ни разу не проблема купить новый телефон и новую сим карту и восстановить возможность оплаты услуг. И часто у вас не доходят смс о покупках по карте Авангарда?! - То-то же!
Кроме того, например, в случае Мегафона можно очень легко получить доступ к чужим смс. Достаточно на минутку взять в руки телефон "жертвы" и всё.
Это тормоза конкретного сервиса, а никак не смс сообщения - оно просто было отправлено с задержкой.
По номеру симки только у Альфы.
Можно получить копию смс, код одноразовый - риска нет.