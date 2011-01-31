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Выписка в ИБ за произвольный период

Из функционала ИБ мне очень не хватает выписки за произвольный период. Это есть во всех ИБ, которыми когда-либо доводилось пользоваться, это удобно в некоторых ситуациях. Кроме того, если брать "Банк в кармане", невозможно в удобном виде получить выписку за текущий месяц, так как у меня выписка формируется 19 числа каждого месяца. Хочется посмотреть выписку и за более продолжительный, чем месяц, период.

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