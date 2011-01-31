Реализовано
Выписка в ИБ за произвольный период
Из функционала ИБ мне очень не хватает выписки за произвольный период. Это есть во всех ИБ, которыми когда-либо доводилось пользоваться, это удобно в некоторых ситуациях. Кроме того, если брать "Банк в кармане", невозможно в удобном виде получить выписку за текущий месяц, так как у меня выписка формируется 19 числа каждого месяца. Хочется посмотреть выписку и за более продолжительный, чем месяц, период.
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Комментарии 13
Восемь месяцев, как приняли, уже.
Ведь для получения 10% на остаток по БвК, надо потратить 10000 рублей, получается, невозможно проверить. Как-то думала, что потратила по карте 10000, а оказалось, что 9700, ну, и получила в след. месяце 7% на остаток. Обидно!
Банк активно против того, чтобы пользователи видели свои операции: http://www.banki.ru/friends/ideas/?detail=3848146
-ух ты...
как получить выписку за произвольный период?