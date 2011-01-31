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Аватар Алексей Бедринцев (alekseybed)
31.01.2011 23:38 #
Реализовано

Выписка в ИБ за произвольный период

Из функционала ИБ мне очень не хватает выписки за произвольный период. Это есть во всех ИБ, которыми когда-либо доводилось пользоваться, это удобно в некоторых ситуациях. Кроме того, если брать "Банк в кармане", невозможно в удобном виде получить выписку за текущий месяц, так как у меня выписка формируется 19 числа каждого месяца. Хочется посмотреть выписку и за более продолжительный, чем месяц, период.
13

Комментарии 13

emozgovoy
#
03.02.2011 в 20:18 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
ao-averin
#
09.02.2011 в 15:00 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
Igor503
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Очень и давно хочется.
sergeysvrm
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И где же оно?
m.makeeva
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Ребята, пора уж реализовать, скоро полгода будет как приняли, а воз и ныне там...
ois1977
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Кстати, заметил еще такую особенность. Существующие сейчас ежемесячные выписки сформированы не на все время существования карты. Например, у меня первая доступная выписка - на февраль 2010 года, но я пользовался картой и раньше, в частности, в этой первой выписке не нулевой входящий остаток. Поэтому, надеюсь, что реализация идеи будет заключаться не только в формировании любого периода для меня с февряля 2010 года, а вообще - любого периода. Кроме того, до существующей в настоящее время карты у меня была другая, скорее всего привязанная к тому же счету. Хотелось бы иметь возможность формировать выписку не только по карте, но и по счету.
DKor
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Очень не хватает этой возможности!
Восемь месяцев, как приняли, уже.
alevtina
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Хотелось бы, чтобы на странице отображались не 20 последних движений по карте, а все с начала расчётного периода.
Ведь для получения 10% на остаток по БвК, надо потратить 10000 рублей, получается, невозможно проверить. Как-то думала, что потратила по карте 10000, а оказалось, что 9700, ну, и получила в след. месяце 7% на остаток. Обидно! smile:nunu:
ois1977
#

Хотелось бы, чтобы на странице отображались не 20 последних движений по карте, а все с начала расчётного периода.
Ведь для получения 10% на остаток по БвК, надо потратить 10000 рублей, получается, невозможно проверить. Как-то думала, что потратила по карте 10000, а оказалось, что 9700, ну, и получила в след. месяце 7% на остаток. Обидно! [img]/bitrix/images/forum/smile/am.gif" alt="smile:nunu:" title=[/img]

Алевтина

Банк активно против того, чтобы пользователи видели свои операции: http://www.banki.ru/friends/ideas/?detail=3848146
ao-averin
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18.12.2012 в 11:32 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
viabank
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я только не понял - как ?
как получить выписку за произвольный период?
ois1977
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Я так понял, что банк считает реализацией возможность посмотреть выписки за каждый из 6 последних месяцев. Я вот тут уточнил требования: http://www.banki.ru/friends/ideas/?detail=5299683
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