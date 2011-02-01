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Сергей
(viabank)
Отклонено
Именование счетов и карт
Кому как, а мне безликий номер счета/карты ни о чем не говорит, запоминать последние цифры не хочется.
6
Вот если бы можно было счет, к которому привязаны кредитки, так и подписать "Кредитный", к которому дебетовая - "Дебетовый", рублевый текущий счет интернет - "Рублевый" и так же с евро и долларами. Тогда вывод имен вместо номеров превратил бы список счетов, из которого предлагается сделать выбор во многих местах ИБ, во вполне читабельный.
Поскольку кредитных и/или дебетовых счетов может быть больше одного, не лишне даль пользователю возможность самому вписывать имя счета.
Аналогично с картами. Одно единственное имя карты, которое пользователь придумает себе сам, даст информации в списке карт много больше, чем срок действия, имя на карте и номер карты. Как раз эти реквизиты можно убрать на страничку "подробности о карте".
Комментарии 6
Любая лишняя информация мешает.
Вместо иконок платежной системы и типа можно было маленькие узнаваемые пиктограммы карт сделать, и это бы работало. Короче - надо упрощать, в том числе радикально убирать лишнее. И выносить существенное - например, размер текущей задолженности и дату "оплатить до" для кредитных счетов(т.с. мин. платеж). сейчас это все в лишнем клике. Зачем? "Где логика"? (с)
1. Ответить на вопрос "что я хочу увидеть?" Т.е. вывести максимально компактно информацию о текущем положении дел. Это: балансы, обязательства и (чего дико хочется) список десятка последних транзацкий по любым счетам и картам со статусом.
И вопросы удачной идентификации элементов (карт, счетов) - это тоже сюда.
2. Ответ на вопрос "что я хочу сделать" - т.е. некоторые навигационные элементы, которые меня поведут кратчайшим путем в нужном направлении (оплатить, повторить, узнать детали...). А с навигацией в нынешнем ИБ тоже куча проблем, не только с идентификацией...
Где-то так.
помнится, подобное предложение было прокомментировано как проблемное в реализации.
а вообще, да, было бы удобно видеть общую картину