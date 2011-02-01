Подписаться на идею Сергей (viabank)

Отклонено

Именование счетов и карт

Кому как, а мне безликий номер счета/карты ни о чем не говорит, запоминать последние цифры не хочется.

Вот если бы можно было счет, к которому привязаны кредитки, так и подписать "Кредитный", к которому дебетовая - "Дебетовый", рублевый текущий счет интернет - "Рублевый" и так же с евро и долларами. Тогда вывод имен вместо номеров превратил бы список счетов, из которого предлагается сделать выбор во многих местах ИБ, во вполне читабельный.

Поскольку кредитных и/или дебетовых счетов может быть больше одного, не лишне даль пользователю возможность самому вписывать имя счета.

Аналогично с картами. Одно единственное имя карты, которое пользователь придумает себе сам, даст информации в списке карт много больше, чем срок действия, имя на карте и номер карты. Как раз эти реквизиты можно убрать на страничку "подробности о карте".

6