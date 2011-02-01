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Аватар Сергей (viabank)
01.02.2011 07:23 #
Отклонено

Именование счетов и карт

Кому как, а мне безликий номер счета/карты ни о чем не говорит, запоминать последние цифры не хочется.
Вот если бы можно было счет, к которому привязаны кредитки, так и подписать "Кредитный", к которому дебетовая - "Дебетовый", рублевый текущий счет интернет - "Рублевый" и так же с евро и долларами. Тогда вывод имен вместо номеров превратил бы список счетов, из которого предлагается сделать выбор во многих местах ИБ, во вполне читабельный.
Поскольку кредитных и/или дебетовых счетов может быть больше одного, не лишне даль пользователю возможность самому вписывать имя счета.
Аналогично с картами. Одно единственное имя карты, которое пользователь придумает себе сам, даст информации в списке карт много больше, чем срок действия, имя на карте и номер карты. Как раз эти реквизиты можно убрать на страничку "подробности о карте".
6

Комментарии 6

alif
#
Я бы смотрел на проблему чуть "ширше" - исследование юзабилити давно плачет по ИБ, желательно на сторонней выборке и с откатыванием кейсов (когда неподготовленный человек, не знакомый заранее с ИБ, пытается сделать по списку ряд типовых операций, и фиксируются проблемы (задержки, неправильные действия). Недавнее добавление типа карты резко изменило картину (это как пример). То, что иконки кодов валют "слепые" - давно писал, это надо менять. Не обязательно при этом именовать валюту, можно, например, цветом. И кроме добавления (выделения) существенных признаков надо убирать несущественные (например, не нужны в таблице имена на карте - уверен, что все их знают, даже для доп-карт). Вам нужен на первой странице номер вклада типа Б-Д-5? Вам нужна колонка "Валюта" со значением "Доллар США" для депозитного счета интернет в долларах? (кстати, как раз здесь цветовая маркировка очень бы работала). Мне по вкладам вообще вся первая часть до "текущего остатка" не нужна. зачем оно там, "чтобы было"? Это неправильно.

Любая лишняя информация мешает.

Вместо иконок платежной системы и типа можно было маленькие узнаваемые пиктограммы карт сделать, и это бы работало. Короче - надо упрощать, в том числе радикально убирать лишнее. И выносить существенное - например, размер текущей задолженности и дату "оплатить до" для кредитных счетов(т.с. мин. платеж). сейчас это все в лишнем клике. Зачем? "Где логика"? (с)
alif
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В идеале, если говорить о первой страннице, на которую мы попадаем (список счетов), что бы от нее хотелось

1. Ответить на вопрос "что я хочу увидеть?" Т.е. вывести максимально компактно информацию о текущем положении дел. Это: балансы, обязательства и (чего дико хочется) список десятка последних транзацкий по любым счетам и картам со статусом.
И вопросы удачной идентификации элементов (карт, счетов) - это тоже сюда.

2. Ответ на вопрос "что я хочу сделать" - т.е. некоторые навигационные элементы, которые меня поведут кратчайшим путем в нужном направлении (оплатить, повторить, узнать детали...). А с навигацией в нынешнем ИБ тоже куча проблем, не только с идентификацией...

Где-то так.
viabank
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список десятка последних транзацкий по любым счетам и картам со статусом
alif

помнится, подобное предложение было прокомментировано как проблемное в реализации.
а вообще, да, было бы удобно видеть общую картину
schedmi
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Крайне необходимая возможность! Постоянно путаюсь в своих картах!
VEI
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24.10.2013 в 16:10 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
viabank
#
прискорбно smile:(
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