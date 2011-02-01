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Аватар Валерий Николаевич (levashin)
01.02.2011 09:11 #
Отклонено

Количество раз ввода пин-кода при операциях в банкомате

Было бы намного удобнее если в банкомате единово ввести пин-код перед началом работы и произвести все операции. После окончания операции дать выбор продолжить работу или отменить. В данный момент приходится не только пин-код при каждой операции вводить, но и заново вставлять карту.
Например нужно положить 50 тыс, оплатить коммуналку и снять 300р. После каждой операции нужно заново вставлять карту и повторно вводить пин-код.
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Комментарии 8

vitaliyboch
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В наших банкоматах (Нижегородская область) карту не выплевывает при оплате услуг, но пин код спрашивает для каждой новой операции. Я считаю, что это правильно. Для каждой новой транзакции новое подтверждение надо. А вдруг Вы забыли карту в банкомате, а доступ тогда открыт к операциям получается.
читающий
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пин код спрашивает для каждой новой операции. Я считаю, что это правильно.
vitaliyboch


поддержу
Сбербанк России
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22.02.2011 в 16:13 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
levashin
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Я считаю, что это правильно. Для каждой новой транзакции новое подтверждение надо. А вдруг Вы забыли карту в банкомате, а доступ тогда открыт к операциям получается.
vitaliyboch

В втб24 банкомат например каждый раз не выплёвывает и не просит пин код. А если тормозишь секунд 30 помоему, то тогда просит пин по новой ввести.
Сбербанк России
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Банкомат выдает карту только после операции снятия наличных. Для безналичных операций карта остается в устройстве и клиенту предлагается провести следующую операцию. Подтверждение ПИН-кодом каждой операции с наличными обусловлено требованиями безопасности. Мы рассмотрим ваше предложение о том, чтобы не подтверждать каждую безналичную операцию ПИН-кодом. Спасибо!
Сбербанк России
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11.04.2011 в 12:42 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
Сбербанк России
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22.12.2011 в 14:52 статус идеи изменен с «Принято» на «Отклонено»
plover
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Класс! Приняли, а через 8 месяцев - отклонили... Сбербанк!
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