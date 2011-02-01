Отклонено
Количество раз ввода пин-кода при операциях в банкомате
Было бы намного удобнее если в банкомате единово ввести пин-код перед началом работы и произвести все операции. После окончания операции дать выбор продолжить работу или отменить. В данный момент приходится не только пин-код при каждой операции вводить, но и заново вставлять карту.
8
Например нужно положить 50 тыс, оплатить коммуналку и снять 300р. После каждой операции нужно заново вставлять карту и повторно вводить пин-код.
Комментарии 8
поддержу
В втб24 банкомат например каждый раз не выплёвывает и не просит пин код. А если тормозишь секунд 30 помоему, то тогда просит пин по новой ввести.