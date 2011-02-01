Отклонено

Количество раз ввода пин-кода при операциях в банкомате

Было бы намного удобнее если в банкомате единово ввести пин-код перед началом работы и произвести все операции. После окончания операции дать выбор продолжить работу или отменить. В данный момент приходится не только пин-код при каждой операции вводить, но и заново вставлять карту.

Например нужно положить 50 тыс, оплатить коммуналку и снять 300р. После каждой операции нужно заново вставлять карту и повторно вводить пин-код.

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