Реализовано

В последнее время, все чаще сталкиваюсь, что терминалы в ТП, работают с чипом, а главное продавцы, уже не пытаются катать карту полосой, а сразу вставляют ее чипом и протягивают пинпад. Но поскольку чип настроен так, чтобы приоритетно не требовать ПИН, то операция естественно происходит, без его ввода и с изумлением продавцов. Все бы ничего, но спросить документы они уже не удосуживаются.Т.е. при потере/краже карты, ее в ТП можно быстро и эффективно отоварить, главное знать куда пойтиА таких мест куча!А поскольку операцию по чипу, опротестовать нереально, то меня, сия возможность, уже сильно напрягает.Я предлагаю пересмотреть, профайл чипа, чтобы на мелкие покупки, ну скажем до 1000р., ПИН не требовался, а для большего, требовался обязательно!Если это не возможно, то сделать таки, возможность выбора параметров профайла клиентом, при выпуске карты.