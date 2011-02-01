В последнее время, все чаще сталкиваюсь, что терминалы в ТП, работают с чипом, а главное продавцы, уже не пытаются катать карту полосой, а сразу вставляют ее чипом и протягивают пинпад. Но поскольку чип настроен так, чтобы приоритетно не требовать ПИН, то операция естественно происходит, без его ввода и с изумлением продавцов. Все бы ничего, но спросить документы они уже не удосуживаются.
Т.е. при потере/краже карты, ее в ТП можно быстро и эффективно отоварить, главное знать куда пойти
А таких мест куча!
А поскольку операцию по чипу, опротестовать нереально, то меня, сия возможность, уже сильно напрягает.
Я предлагаю пересмотреть, профайл чипа, чтобы на мелкие покупки, ну скажем до 1000р., ПИН не требовался, а для большего, требовался обязательно!
Если это не возможно, то сделать таки, возможность выбора параметров профайла клиентом, при выпуске карты.
Комментарии 49
Чтобы, никто со спины ПИН не подсмотрел, пинпад руками прикрывать надо и лимиты на налик в ноль выставить.
Вводишь пин,светишь его как возможный канал утечки.Последнее время в своей бОООльшой дерёвне ставлю только подпись по чиповым электронам и классик без проблем и заморочек.
угу с двух сторон со стороны очереди и со стороны кассира, спасибо проходили год покупал по полосатой карте по пину и знаю как это неудобно особенно перед очередью так что только подпись
Кассир карту вставляет чипом и документ не просит, и закорючка на чеке его не интересует, т.к. опротестовать операцию с оригинальной картой, по чипу все-равно не удастся.
Утечка ПИНа страшна, для только полосатых карт!
Вы пробовали? Получилось?
Не так просто краденой картой в магазине на крупную сумму воспользоваться.
Совсем не так, как в банкомате.
Так что если карту так незаметно сопрут, что заблокировать не успеете, то потеряете не больше, чем в потерянном кошельке с мелочью.
Кроме того, если вам нужна карта, по которой любой желающий сможет отовариться, то пожалуйста просите соотвествующий профайл, я лишь за выбор!
Вот по полосатой карте, я ПИН никогда не ввожу, а для чипованой, он нужен!
Именно, намного проще
Нет у меня больше, такой уверенности
Банкомат это не только налк примеру можно перевести все деньги на билайн а там их обналичить.
Выставляйте правильно лимиты и держите номер банка в записной в телефоне и будет вам счастье
Не поможет
Не знаю как вы но я если планирую что серьёзное купить я обдумываю это заранее поэтому никто не мешает перех покупкой выставить лимит а потом после покупки убрать.
Поможет Если кто то у вас захочет специально украсть карту он это сделает и пин тем более не поможет, потом доказывай что это не ты перевёл на билайн ******к рублей, а если карту просто нашли наврятли кто то потащиться в магазин что то покупать
Регулярно вижу пин коды которые вводят люди при покупках при этом я даже не пытаюсь рассмотреть цифры Так что большого труда тут не надо
Я так понимаю, аргументов нет, пошли только пустые фантазии?
Если человек знает, что это за карта, а название банка на карте есть, то в легкую!
Утечка ПИНа страшна только для полосатых карт, т.к. их можно легко скопировать и вы об этом узнаете, только по опустевшему счету!
Не уедет не уедет а вот пин код вводить при толпе взади как то не очень охота гораздо легче подписать чек, а так в Питере ещё есть места где проводят карту полосой например Окей
Я три года пользовался картой со старым профайлом, и меня все устраивало, если карту вставляли чипом - вводил ПИН, если полосой - документ и подпись.
Но с лета у меня карта, с новым профайлом и он меня сильно напрягает, причем в последнее время все больше, т.к. "очипирование" терминалов, пошло явно ударными темпами и мест, где карту можно отоварить, без малейших проблем стало слишком много
Они приведут массу страшилок о "коротких проводках, небезопасносности" и ни одного конкретного случая.
Да и как себе представить это - чел набравший гору продуктов и стоящий сзади в очереди и подглядев Ваш ПИН:
- бросает все свои продукты на кассе и бросается вдогонку за Вами.
- торопит кассира и пытается Вас догнать за пределами магазин в толпе.
- запоминает Вас в лицо и начинает планомерно искать Вас в городе.
В противном случае знание ПИНа к некоей карте неизвестно чьей и неизвестно где находящейся не дает ничего.
А то с чем я все чаще сталкиваюсь в Спб меня пугает.
Но я не буду ни с кем спорить - я просто перестану пользоваться картами "Авангарда" и обьясню всем своим друзья и родственникам почему они тоже не могут пользоваться картами "Авангарда" безопасно.
А "крикуны" могут продолжать и дальше произносить заклинания о вреде ПИНа и верить в "подпись".
Когда у них украдут деньги и они узнают, что по правилам МПС подлинность подписи никого не интересует, тогда поумнеют и поменяют точку зрения.
Я пока наблюдаю только безотчетный, иррациональный страх ввода ПИНа, никакой разумной аргументации у вас нет
Это нереально, в настоящее время чип не работает как программируемый микропроцессор. В нем есть, конечно, притиивная ОС, но она только поддерживает простейшую файловую систему, простешую систему команд, разделение приложений и специлизированную криптографию. Никакое алгоритмирование недоступно.
Да, именно об этом мы и думаем.
Отлично Если решение будет положиетельным то все будут довольны
Может ради такого случая и карту перевыпущу. Ещё и фото на карте размещу, давно хотел.
По умолчанию будут выпускаться карты с приоритетным способом подтверждения операции подписью. В заявлении на карту клиент сможет выбрать опцию - приоритетный способ подтверждения операции ПИНом.
http://www.banki.ru/forum/index.php?P...age1448520
http://www.banki.ru/forum/index.php?P...age1448536
Значит ли, что идея не только принята, но и реализована? Если да, то каким образом происходит выбор при заказе новой карты?
Нет. Это означает, что раньше выпускались карты, которые требовали ввода пина и не допускали замены пина подписью. Нажатие крестика приводило к отказу в оплате.
Уже ПОЛТОРА ГОДА, висит в принятых, когда же реализуете???
проведите, пожалуйста, по возможности один нехитрый эксперимент:
1) получите карту с возможностью смены приоритета
2) Установите приоритет PIN
3) Посетите магазин, в котором установлен обычный Сберовский терминал с чипридером
4) При совершении покупки вместо PIN нажмите красную кнопку Cancel
5) Если покупка таки не пройдет, желательно попробовать еще в паре мест - вдруг там терминал с паранойей.
Ну и поделитесь с сообществом, что получилось
"приоритет PIN" от Авангарда спокойно обходится и создает лишь видимость безопасности.
Т.н. "security by obscurity"
Пруф здесь
http://www.banki.ru/forum/index.php?P...age1992074