Приотритет подписи по чиповым картам

Было бы удобно и более безопасно изменить профиль на приоритет подписи т.к в России пин-пад обычно дают так что его все видят и потом можно просто карту вытащить и в банкомате всё снять. Также подпись удобнее пина
За неделю пользования картой Авангарда от ввода пина уже отвык
Комментарии 11
Обычно стоишь в торговом центре на кассе, где за спиной у тебя толпа. А кассир вываливает выносную клавиатуру на ленту и говорит "введите ПИН-код". Понятно что пол магазина его лицезреют. А когда говоришь что по документам идентифицируютсь слушать ничего не хотят. Так как их почти никого не инструктируют, что по правилам МПС плательщик имеет ПРАВО отказаться от ввода PIN-кода и провести покупку по подтверждению подписью. Приходится самому нажимать клавишу Cancel терминала и ввод. После этого уже чек вылезает.
Подпись на карте подделать - очень даже реально, тем более, что в России у МПС действует правило переноса ответственности, суть которого сводится к тому, что виноват тот, кто использует более старую технологию.
Пример: Если спорная транзакция с чиповой картой была проведена по полосе - ОДНОЗНАЧНО виновата та сторона, которая использовала полосу (даже в случае, если чип не принимается по причине устаревшего оборудования). Учитывая, что все чипы на картах настроены таким образом, что авторизуют платеж только после ввода ПИНа, то получается, что Вы предлагаете Банку катать все карты по полосе и автоматически нести все риски, связанные с мошенничеством по данным операциям.
Обязательный запрос пин-кода при совершении транзакций по картам Maestro является условием международной платежной системы Maestro/Cirus.
По поводу того, что безопаснее: чем чаще будете вводить ПИН небезопасным образом (как это обычно бывает в отчественных "точках"), тем больше вероятность, что его подсморит "заинтересованное лицо", обладающее навыками облегчения граждан от ценных вещей незаметным для них образом. После чего с карты снимается весь лимит по ПИНу в банкомате. С другой стороны, отоваривание карты с приоритетом подписи в магазине сопряжено с известными рисками: во многих местах спрашивают документы, в точках повышенного риска типа салонов связи терминалы безусловно запрашивают ПИН.
Т.е. утащить-то могут любую карту, но в отечественных условиях у карты с приоритетом ПИНа запросто могут предварительно и ПИН подсмотреть. Так что с такими картами риск, на мой взгляд, заметно выше.
На мой взгляд, изменять таким образом профиль чипа не следует: это приведёт к тому, посредством украденной/утерянной карты будет очень легко делать покупки. И даже если операции потом будут оспорены (насколько я знаю, операции без пина при наличии на карте ПИНа оспорить не очень сложно)- держатель карты всё равно потратит на это свои нервы и деньги.
При вводе ПИНа следует прикрывать ПИН-пад другой рукой, портмоне или чем подобным.
Тоже так делаю. Только кассиры, как правило, не знают о такой возможности, и смотрят с подозрением...