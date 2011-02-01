Приотритет подписи по чиповым картам

Отклонено

Было бы удобно и более безопасно изменить профиль на приоритет подписи т.к в России пин-пад обычно дают так что его все видят и потом можно просто карту вытащить и в банкомате всё снять. Также подпись удобнее пинаЗа неделю пользования картой Авангарда от ввода пина уже отвык