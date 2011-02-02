Реализовано

Запретить вход в Интернет-банк по номеру карты и кодовому слову

На текущий момент в Интернет-банк можно войти по номеру любой выпущенной карты и кодовому слову к ней. Общепринятой практикой систем доступа является аннуляция временных(предыдущих) пар логин/пароль при генерации клиентом новых.

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