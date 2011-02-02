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Аватар bushikh
02.02.2011 10:51 #
Отклонено

Информирование клиентов посредством электронной почты

Почему Авангард не использует информирование клиентов посредством электронной почты?
Может быть стоит добавить в интернет-банк возможность самостоятельно настроить информирование по разным событиям (о минимальном платеже, льготном периоде, входе в ИБ с указанием IP-адреса и т.п.) на е-мейл? По типу как это сделано, скажем, в Телебанке ВТБ24.
8

Комментарии 8

A_1
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Вам сильно спама не хватает?

Вот стрим посылает смс и по почте каждый платёж и каждое списание.
И хрен отключишь.
bushikh
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Имеется в виду, что клиент сможет сам выбирать о каких событиях его нужно информировать, выбрав их из предложенного списка и, возможно, подтвердив свой выбор ЭЦП. То есть, если он не хочет получать письма, то он нигде в списке не ставит "птичку" и его никто не тревожит. smile:)

Думаю, что нашлись бы желающие получать на e-mail сообщения: в начале месяца о рассчитанной текущей задолженности; за несколько дней до конца месяца о том что ещё не внесён минимальный платёж; для расчётной карты - о возникновении технического овердрафта; с целью повысить безопасность - о входе в ИБ с указанием IP-адреса, о смене логина/пароля, лимитов и т.д.

Да, электронная почта может быть прочитана кем-то посторонним, но тот кто не боится этого может подтвердить своё согласие получать сообщения, используя ЭЦП, и не должно быть претензий к банку. В уже упомянутом Телебанке, например, ещё есть опция - посылать ли финансовую информацию по открытым каналам связи, в противном случае посылается сообщение о событии без указания конкретных сумм.

Понятно, что у разработчиков интернет-банка есть более важные задачи, чем реализация подобного сервиса, но мне просто непонятно, почему совершенно не используется возможность информирования по e-mail. Видимо, ставка сделана целиком на СМС-информирование, которое, к слову, в Авангарде реализовано отлично и бесплатное. В то же время, как мне кажется, о некоторых событиях (по которым не приходят СМС) можно было бы дополнительно (по желанию клиента) извещать по e-mail.

В любом случае, это просто предложение. Банку виднее, что и как целесообразнее делать.
viabank
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во-первых, это разновидность спама
во-вторых, это негарантированный канал доставки
olegp9
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viabank,
когда клиент сам включает, это не спам.

СМС -- гарантированный?
Представитель Банка
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К сожалению, электронная почта - это канал, допускающий, на наш взгляд, слишком высокие риски раскрытия конфиденциальной информации.
vitaly_v
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Можно шифровать архив с почтовыми вложениями паролем, как это сделано в Мегафоне. Стойкий пароль можно выдать в ИБ или дать возможного его задать пользователю.
anubis
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Странно кстати!!! по указу ЦБ банк обязан информировать клиента о задолженности и платеже. например в Банке Москвы, несмотря на мощный ИБанк. Ежемесячно в первых числах приходят СМС ки о предстоящем платеже и его размере. А тут - кукишь. И писем нет.
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