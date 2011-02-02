Отклонено
Информирование клиентов посредством электронной почты
Почему Авангард не использует информирование клиентов посредством электронной почты?
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Может быть стоит добавить в интернет-банк возможность самостоятельно настроить информирование по разным событиям (о минимальном платеже, льготном периоде, входе в ИБ с указанием IP-адреса и т.п.) на е-мейл? По типу как это сделано, скажем, в Телебанке ВТБ24.
Комментарии 8
Вот стрим посылает смс и по почте каждый платёж и каждое списание.
И хрен отключишь.
Думаю, что нашлись бы желающие получать на e-mail сообщения: в начале месяца о рассчитанной текущей задолженности; за несколько дней до конца месяца о том что ещё не внесён минимальный платёж; для расчётной карты - о возникновении технического овердрафта; с целью повысить безопасность - о входе в ИБ с указанием IP-адреса, о смене логина/пароля, лимитов и т.д.
Да, электронная почта может быть прочитана кем-то посторонним, но тот кто не боится этого может подтвердить своё согласие получать сообщения, используя ЭЦП, и не должно быть претензий к банку. В уже упомянутом Телебанке, например, ещё есть опция - посылать ли финансовую информацию по открытым каналам связи, в противном случае посылается сообщение о событии без указания конкретных сумм.
Понятно, что у разработчиков интернет-банка есть более важные задачи, чем реализация подобного сервиса, но мне просто непонятно, почему совершенно не используется возможность информирования по e-mail. Видимо, ставка сделана целиком на СМС-информирование, которое, к слову, в Авангарде реализовано отлично и бесплатное. В то же время, как мне кажется, о некоторых событиях (по которым не приходят СМС) можно было бы дополнительно (по желанию клиента) извещать по e-mail.
В любом случае, это просто предложение. Банку виднее, что и как целесообразнее делать.
во-вторых, это негарантированный канал доставки
когда клиент сам включает, это не спам.
СМС -- гарантированный?