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Отклонено

Информирование клиентов посредством электронной почты

Почему Авангард не использует информирование клиентов посредством электронной почты?

Может быть стоит добавить в интернет-банк возможность самостоятельно настроить информирование по разным событиям (о минимальном платеже, льготном периоде, входе в ИБ с указанием IP-адреса и т.п.) на е-мейл? По типу как это сделано, скажем, в Телебанке ВТБ24.

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