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Реализовано

Убрать паспортные данные из квитанций к типовым платежкам

Квитанции необходимы для предоставления третьим лицам для подтверждения факта оплаты.

При текущем формате квитанций, третьему лицу будут известны паспортные данные плательщика.

Предлагаю убрать эти данные из квитанций.

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