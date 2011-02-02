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Аватар rebelion76 (rebelion76)
02.02.2011 14:29 #
Реализовано

Убрать паспортные данные из квитанций к типовым платежкам

Квитанции необходимы для предоставления третьим лицам для подтверждения факта оплаты.
При текущем формате квитанций, третьему лицу будут известны паспортные данные плательщика.
Предлагаю убрать эти данные из квитанций.
24

Комментарии 24

Теневая экономка
#
Спасибо, что пропиарили в теме. А то до этого раздела пока что трудновато добираться...
Mikel
#
Насколько я понимаю, типовые платежи идут через E-Port в котором есть свой номер платежа, а а информации отражаемой в квитанции нет. И обычно эта квитанция, никого из получателей вообще не интересует, т.к. они не могут соотнести информацию из квитанции с информацией из E-Port.
Т.ч. может, вообще такие квитанции переделать, чтобы в них была реальная информация о платеже, какая приходит получателю из E-Port?
RKZ
#
Оплата идет провайдерам, ЖКХ. Им и так известны ваши данные они есть в договорах!
И квитанция с данными плательщика как раз и подтверждает что платили именно вы, если платеж был утерян...

Для чего еще эти квитанции использовать?
svetin
#
Для чего еще эти квитанции использовать?

RKZ

Для квитанции важно, что деньги уплачены и в срок.
В них есть номера договоров или лицевых счетов и т.д.
Кем уплачено им знать не обязательно. smile:)
2312
#
Конечно надо убрать!

Противники, приведите хотя бы один случай из реальной жизни, когда ФИО и паспортные данные были нужны на подобных квитанциях?

А вот там где печать, я бы хотел видеть и подпись(клише) сотрудника банка. По примеру анализов из ИНВИТРО, там стоит печать и подпись врача.
A_1
#
Мне тоже в такой красивой квитанции не нравятся паспортные данные.
И хотелось бы нечто подобное и на обычные покупки видеть - типа копии слипов.
Но, необязательно и не срочно.
Pif
#
Квартплату плачу с текущего счета п/п, потому что моего "мосжилсветбумгора" в списке, к сожалению, нет, поэтому и не знал, как выглядит квитанция. А вчера оплатил Comstar-WiMax и увидел. Выглядит зачетно, мне нравится. Так что считаю, что паспортные данные нужно не убирать, а оставить пользователю выбор - печатать с ними или без них. Я буду печатать с ними.
VEI
#
10.02.2011 в 16:17 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
VEI
#
rebelion76,
Просим Вас учесть, что система планирования технических работ в Банке весьма сложная и не всегда мы можем в короткие сроки принять решение и оперативно реализовать её. Но не изменение статуса не означает, что мы не видели предложение.
rebelion76
#
Просим Вас учесть, что система планирования технических работ в Банке весьма сложная и не всегда мы можем в короткие сроки принять решение и оперативно реализовать её. Но не изменение статуса не означает, что мы не видели предложение.

VEI


Ни сколько не сомневаюсь в сложности системы планирования технических работ в вашем банке, однако на мой взгляд для идей в "друзьях банка" должны быть какие-то регламентные сроки, утвержденные банком, по рассмотрению заявки.
Предварительная оценка идеи (переход из "ждет рассмотрения" в "ждет рассмотрения" или "отклонено") - столько-то. Оценка идеи (переход в состояние "принято" или "отклонено" - столько-то.

Иначе у клиента может создается впечатление что подача идей бессмысленна.

P.S. Изменение статуса говорит хотя бы о том, что идея не отклонена сходу (как например здесь)
VEI
#
однако на мой взгляд для идей в "друзьях банка" должны быть какие-то регламентные сроки, утвержденные банком, по рассмотрению заявки.
rebelion76

обязательно выработаем регламентные сроки, мы же тоже только притираемся к этой новой для нас форме общения.
Pif
#
Иначе у клиента может создается впечатление что подача идей бессмысленна.

rebelion76

Ну это вы зря так, честно smile:) Я для интереса походил по другим "друзьям" и вот там, похоже, вообще никто ничего не читает. Все вообще мертвое, вообще непонятно, зачем сервис такой завели. А здесь хоть реакция банка видна.
rebelion76
#
Ну это вы зря так, честно smile:) Я для интереса походил по другим "друзьям" и вот там, похоже, вообще никто ничего не читает. Все вообще мертвое, вообще непонятно, зачем сервис такой завели. А здесь хоть реакция банка видна.

Pif


Ну так мы же говорим не о других банках, а самом лучшем банке по клиентскому обслуживанию
или нет?
Mikel
#
Ну так мы же говорим не о других банках, а самом лучшем банке по клиентскому обслуживанию или нет?

rebelion76
Наглядный пример пословицы - "Дай палец, так всю руку откусят." smile:D
Теневая экономка
#
Ну это вы зря так, честно

Pif

Мне кажется, стоит принять во внимание, так сказать, жизненный путь этой идеи. В то время как другие популярные предложения, собравшие много голосов, уже давно получили какую-то реакцию со стороны банка в виде изменения их статуса, эта идея довольно долгое время висела в статусе "ждет рассмотрения", и положение изменилось только после поста rebelion76 на форуме.
rebelion76
#
Наглядный пример пословицы - "Дай палец, так всю руку откусят."

Mikel


На мой взгляд тут уместнее пословица "Назвался груздем - полезай в кузов!"
VEI
#
Предположительно будет сделано в течение месяца

Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
rebelion76
#
Хорошо-бы, а то пока приходится из каждой квитанции вырезать :-/
ProstoFilia
#
на мой взгляд для идей в "друзьях банка" должны быть какие-то регламентные сроки, утвержденные банком, по рассмотрению заявки. Предварительная оценка идеи (переход из "ждет рассмотрения" в "ждет рассмотрения" или "отклонено") - столько-то. Оценка идеи (переход в состояние "принято" или "отклонено" - столько-то.

Иначе у клиента может создается впечатление что подача идей бессмысленна.

rebelion76



Вот не понимаю такой логики.Идеи должны созреть,одна созреет через месяц, а другая через год,что-то само отомрёт.
Почему нужно сразу забюрократизировать свободную циркуляцию мысли ? Что это даст ?

Сам факт существования этой ветки и реакции банка в ней показывает,что ни о какой бессмысленности подачи идей речи нет.
Имхо,конечно.
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