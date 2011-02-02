Реализовано
Убрать паспортные данные из квитанций к типовым платежкам
Квитанции необходимы для предоставления третьим лицам для подтверждения факта оплаты.
24
При текущем формате квитанций, третьему лицу будут известны паспортные данные плательщика.
Предлагаю убрать эти данные из квитанций.
Комментарии 24
Т.ч. может, вообще такие квитанции переделать, чтобы в них была реальная информация о платеже, какая приходит получателю из E-Port?
И квитанция с данными плательщика как раз и подтверждает что платили именно вы, если платеж был утерян...
Для чего еще эти квитанции использовать?
Для квитанции важно, что деньги уплачены и в срок.
В них есть номера договоров или лицевых счетов и т.д.
Кем уплачено им знать не обязательно.
Противники, приведите хотя бы один случай из реальной жизни, когда ФИО и паспортные данные были нужны на подобных квитанциях?
А вот там где печать, я бы хотел видеть и подпись(клише) сотрудника банка. По примеру анализов из ИНВИТРО, там стоит печать и подпись врача.
И хотелось бы нечто подобное и на обычные покупки видеть - типа копии слипов.
Но, необязательно и не срочно.
Просим Вас учесть, что система планирования технических работ в Банке весьма сложная и не всегда мы можем в короткие сроки принять решение и оперативно реализовать её. Но не изменение статуса не означает, что мы не видели предложение.
Ни сколько не сомневаюсь в сложности системы планирования технических работ в вашем банке, однако на мой взгляд для идей в "друзьях банка" должны быть какие-то регламентные сроки, утвержденные банком, по рассмотрению заявки.
Предварительная оценка идеи (переход из "ждет рассмотрения" в "ждет рассмотрения" или "отклонено") - столько-то. Оценка идеи (переход в состояние "принято" или "отклонено" - столько-то.
Иначе у клиента может создается впечатление что подача идей бессмысленна.
P.S. Изменение статуса говорит хотя бы о том, что идея не отклонена сходу (как например здесь)
обязательно выработаем регламентные сроки, мы же тоже только притираемся к этой новой для нас форме общения.
Ну это вы зря так, честно Я для интереса походил по другим "друзьям" и вот там, похоже, вообще никто ничего не читает. Все вообще мертвое, вообще непонятно, зачем сервис такой завели. А здесь хоть реакция банка видна.
Ну так мы же говорим не о других банках, а самом лучшем банке по клиентскому обслуживанию
или нет?
Мне кажется, стоит принять во внимание, так сказать, жизненный путь этой идеи. В то время как другие популярные предложения, собравшие много голосов, уже давно получили какую-то реакцию со стороны банка в виде изменения их статуса, эта идея довольно долгое время висела в статусе "ждет рассмотрения", и положение изменилось только после поста rebelion76 на форуме.
На мой взгляд тут уместнее пословица "Назвался груздем - полезай в кузов!"
Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
Вот не понимаю такой логики.Идеи должны созреть,одна созреет через месяц, а другая через год,что-то само отомрёт.
Почему нужно сразу забюрократизировать свободную циркуляцию мысли ? Что это даст ?
Сам факт существования этой ветки и реакции банка в ней показывает,что ни о какой бессмысленности подачи идей речи нет.
Имхо,конечно.