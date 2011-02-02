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Аватар Владимир Яворский (vovka1200)
02.02.2011 21:42 #
Отклонено

Helpdesk (online поддержка) в Интернет-банке

очень полезная вещь что-то уточнить.
можно что-то простенькое , как в Русском Стандарте (БвК) например.
14

Комментарии 14

vovka1200
#
Иногда возникают вопросы, а для звонка время может быть уже позднее.
К тому же хорошо иметь собственный FAQ с банком для памяти.
конечно хорошо, что есть друзья)
vovka1200
#
чуть не забыл : по результатам частный вопросов в helpdesk обязательно общий FAQ!
A_1
#
Да, подобная функциональность есть практически у всех интернет банков.
Вот только
сити отвечает вежливыми отписками.
МКБ отвечает, что это не техническая проблема, приходите в отделение
из сбера обязательно перезванивают для уточнения проблемы, после чего о ней забывают.
банк Москвы, кстати не отвечает совсем.

Такого не хотелось бы.
VEI
#
а для звонка время может быть уже позднее
vovka1200


Служба клиентской поддержки Банка работает круглосуточно. Конечно не все вопросы они могут самостоятельно решить ночью, но зафиксировать проблему и передать её дальше по смене они могут.
vovka1200
#
лужба клиентской поддержки Банка работает круглосуточно. Конечно не все вопросы они могут самостоятельно решить ночью, но зафиксировать проблему и передать её дальше по смене они могут.
VEI


это так. но я имел в виду: звонок может быть неудобен именно клиенту (спят дети, занят телефон, баланс, разряжен в конце концов)))
A_1
#
Служба клиентской поддержки Банка работает круглосуточно.
VEI
Иногда хочется видеть письменный ответ на запрос. И мейл не всегда годится, так как не предназначен для конфиденциальной информации.
Ни форма персонифичированной обратной связи в интернет банке sine qua non.
vovka1200
#
Иногда хочется видеть письменный ответ на запрос. И мейл не всегда годится, так как не предназначен для конфиденциальной информации.
A_1


вот именно! и часто не ради доказательств, а просто чтобы перед глазами был для памяти.
rdc
#
звонок может быть неудобен именно клиенту (спят дети, занят телефон, баланс
vovka1200
Всегда можно выйти в прихожую. Мобильник занят не бывает. И звонки на 88003339898 с мобилы бесплатны.
trytrytry
#
Всегда можно выйти в прихожую. Мобильник занят не бывает. И звонки на 88003339898 с мобилы бесплатны.
rdc

Некоторым просто психологически удобнее письменно задавать и получать ответ.

Также вопрос письменно можно сформулировать куда более точно. Если вопрос по некоторому нюансу услуги, то часто вопрос выглядит как длинное, плохо на слух понимаемое предложение, и в таком случае есть возможность, что а) оператор на той стороне поймет неправильно, б) сам потом не вспомнишь, упомянул ли ты важный для тебя нюанс в длинной тираде слов или только хотел это сделать.

Также как выше правильно заметили - лучше, чтобы ответ потом можно было пересмотреть. После разговора по телефону часто забываешь нюансы, а перезванивать (и, возможно, висеть в ожидании) лень.
A_1
#
и, возможно, висеть в ожидании
trytrytry
Это Вы о каком банке?
Представитель Банка
#
Банк обеспечивает круглосуточно консультирование по телефону. Служба клиентской поддержки (СКП) доступна по местному телефону в каждом городе присутствия Банка и по бесплатному телефону 8-800-333-9898. В Банке постоянно совершенствуются технология консультирования СКП, оно становится более быстрым и глубоким.
В течение ближайшего года мы не хотим распылять силы специалистов и отдела обучения.
Вместе с тем, не слудет рассматривать статус "отклонено" как решение на все времена.
Плагаем, что к данному вопросу мы еще вернемся.
Rafia
#
Была еще одна причина, которую никто не указал - публичное место, где не хочется вслух называть кодовое слово и паспортные данные. И тогда удобнее, что можно войти в ИБ и задать свой вопрос. Жаль, что пока это на стадии отклонения smile:oops:
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