Helpdesk (online поддержка) в Интернет-банке

vovka1200 03.02.2011 13:01 # Иногда возникают вопросы, а для звонка время может быть уже позднее. К тому же хорошо иметь собственный FAQ с банком для памяти. конечно хорошо, что есть друзья) 0
Комментарии 14
К тому же хорошо иметь собственный FAQ с банком для памяти.
конечно хорошо, что есть друзья)
Вот только
сити отвечает вежливыми отписками.
МКБ отвечает, что это не техническая проблема, приходите в отделение
из сбера обязательно перезванивают для уточнения проблемы, после чего о ней забывают.
банк Москвы, кстати не отвечает совсем.
Такого не хотелось бы.
Служба клиентской поддержки Банка работает круглосуточно. Конечно не все вопросы они могут самостоятельно решить ночью, но зафиксировать проблему и передать её дальше по смене они могут.
это так. но я имел в виду: звонок может быть неудобен именно клиенту (спят дети, занят телефон, баланс, разряжен в конце концов)))
Ни форма персонифичированной обратной связи в интернет банке sine qua non.
вот именно! и часто не ради доказательств, а просто чтобы перед глазами был для памяти.
Некоторым просто психологически удобнее письменно задавать и получать ответ.
Также вопрос письменно можно сформулировать куда более точно. Если вопрос по некоторому нюансу услуги, то часто вопрос выглядит как длинное, плохо на слух понимаемое предложение, и в таком случае есть возможность, что а) оператор на той стороне поймет неправильно, б) сам потом не вспомнишь, упомянул ли ты важный для тебя нюанс в длинной тираде слов или только хотел это сделать.
Также как выше правильно заметили - лучше, чтобы ответ потом можно было пересмотреть. После разговора по телефону часто забываешь нюансы, а перезванивать (и, возможно, висеть в ожидании) лень.
В течение ближайшего года мы не хотим распылять силы специалистов и отдела обучения.
Вместе с тем, не слудет рассматривать статус "отклонено" как решение на все времена.
Плагаем, что к данному вопросу мы еще вернемся.