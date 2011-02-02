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Отклонено
Убрать "выплевывание" карты в банкомате после каждой операции
Есть такая идея:
13
Когда делаешь что либо в банкомате, например перевод по номеру карты, то после каждого перевода банкомат выплевывает карту! Это крайне не удобно и не безопасно, так как приходится снова вводить пин код.
Также желательно убрать это жуткое "пи-пи" при каждом нажатии клавиши банкомата.
Комментарии 13
звук нажимаемых клавиш нужно оставить - так понятнее, что нажатие прошло. разве что сделать звук потише.
Со снятием нала уже отдельный разговор.
Далее, можно предложить вот такой вариант (он немного сложнее программно):
После ввода пин кода, добавить в меню пункт "не выбрасывать карту", выбрав который все дальнейшие действия с банкоматом будут БЕЗ выплевывания карты. А по умолчанию, не выбрав этот пункт, банкомат будет выплевывать карту после каждой операции.
Вариант не только сложнее в реализации, но и нестандартный. + это лишнее нажатие, а это минус к юзабилити.