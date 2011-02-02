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02.02.2011 22:48 #
Отклонено

Убрать "выплевывание" карты в банкомате после каждой операции

Есть такая идея:
Когда делаешь что либо в банкомате, например перевод по номеру карты, то после каждого перевода банкомат выплевывает карту! Это крайне не удобно и не безопасно, так как приходится снова вводить пин код.
Также желательно убрать это жуткое "пи-пи" при каждом нажатии клавиши банкомата.
13

Комментарии 13

serj66
#
Совершенно верно! Был сильно удивлён, когда при оплате ЖКУ и телефона пришлось вводить карту дважды, а если ещё и Мосэнерго по 3-х тарифному счётчику - то совсем беда. Например в другом банке после каждой операции банкомат запрашивает "продолжить?".
ivan07 (гость)
#
serj66, ны дык поддержите тогда идею, нажмите на "кисть" руки smile:)
serj66
#
поддержите тогда идею, нажмите на "кисть" руки

ivan07
Первый раз здесь - думал автоматом пройдёт. Я об этой беде ещё в прошлом году по "обратной связи" писал!
viabank
#
поддерживаю в части не выплевывать карту.
звук нажимаемых клавиш нужно оставить - так понятнее, что нажатие прошло. разве что сделать звук потише.
tide
#
Не поддерживаю идею с выплёвыванием. Подобную фичу встречал в СМП и ВТБ24 - реально можно забыть карту при простом снятии, а не череды операций.
serj66
#
реально можно забыть карту при простом снятии, а не череды операций

tide
При снятии карта обязательно должна выскочить. Здесь речь о череде б/н платежей.
ivan07 (гость)
#
Речь идёт не о снятии, а о платежах в банкомате. Попробуйте сделать несколько платежей и вы проклянете это выплевывание карты!
Со снятием нала уже отдельный разговор.
реально можно забыть карту при простом снятии, а не череды операций.

tide
yarandr
#
С одной стороны - раздражает это выплевывание, с другой - вчера стал свидетелем, как парень оставил карту в банкомате Сбера после запроса баланса. При выплевывании раздается звуковой сигнал, поэтому забыть карту сложнее.
alekseybed
#
Даже при снятии можно спрашивать "Продолжить?" Наверняка есть лимит на единоразовое снятие. Придется несколько операций делать.
ivan07 (гость)
#
Речь то не про запрос баланса! А о платежах, когда нужно сделать подряд несколько операций.
Далее, можно предложить вот такой вариант (он немного сложнее программно):
После ввода пин кода, добавить в меню пункт "не выбрасывать карту", выбрав который все дальнейшие действия с банкоматом будут БЕЗ выплевывания карты. А по умолчанию, не выбрав этот пункт, банкомат будет выплевывать карту после каждой операции.

с другой - вчера стал свидетелем, как парень оставил карту в банкомате Сбера после запроса баланса.
yarandr
alekseybed
#
После ввода пин кода, добавить в меню пункт "не выбрасывать карту",

ivan07

Вариант не только сложнее в реализации, но и нестандартный. + это лишнее нажатие, а это минус к юзабилити.
emozgovoy
#
07.02.2011 в 13:23 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
emozgovoy
#
08.02.2011 в 10:48 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
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