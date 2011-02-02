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Отклонено

Убрать "выплевывание" карты в банкомате после каждой операции

Есть такая идея:

Когда делаешь что либо в банкомате, например перевод по номеру карты, то после каждого перевода банкомат выплевывает карту! Это крайне не удобно и не безопасно, так как приходится снова вводить пин код.

Также желательно убрать это жуткое "пи-пи" при каждом нажатии клавиши банкомата.



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