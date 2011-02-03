Подписаться на идею Сергей (serj66)

Отклонено

ИБ категории "Информация по счетам"

В некоторых банках всем клиентам автоматически подключают ИБ категории "Информация по счетам" - всего две "активные" операции: заблокировать карту и выписка по счетам. Очень удобно для тех, у кого нет необходимости в полноформатном ИБ - помогает решить некоторые вопросы без звонков и визитов офис (тем более что последние пару месяцев выписки на E-Mail приходят или с опозданием на 2 недели или вообще никак).

4