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Аватар Сергей (serj66)
03.02.2011 00:16 #
Отклонено

ИБ категории "Информация по счетам"

В некоторых банках всем клиентам автоматически подключают ИБ категории "Информация по счетам" - всего две "активные" операции: заблокировать карту и выписка по счетам. Очень удобно для тех, у кого нет необходимости в полноформатном ИБ - помогает решить некоторые вопросы без звонков и визитов офис (тем более что последние пару месяцев выписки на E-Mail приходят или с опозданием на 2 недели или вообще никак).
4

Комментарии 4

alekseybed
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Чем мешает существующий ИБ?
serj66
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Чем мешает существующий ИБ?

alekseybed
Уровнем безопасности, который годится лишь для относительно небольших сумм (это общая проблема, не только БРС) - достаточно почитать соответствующие ветки форума. У меня в МКБ подобный ИБ - так я там уже больше года не был, всё из дома контролирую.
emozgovoy
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07.02.2011 в 14:20 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
emozgovoy
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07.02.2011 в 14:22 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
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