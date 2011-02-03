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Реализовано

Перевод между своими счетами поставить на круглосуточный автомат

очень будет здорово, если переводы между собственными счетами клиента в банке будут выполняться круглосуточно и, соответственно, автоматически и, следовательно, он-лайн. пополнить карту с текущего счета иногда нужно прямо сейчас, чтобы снять наличные или расплатиться за покупку, а не ждать утра.

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