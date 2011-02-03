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Аватар Сергей (viabank)
03.02.2011 10:38 #
Реализовано

Перевод между своими счетами поставить на круглосуточный автомат

очень будет здорово, если переводы между собственными счетами клиента в банке будут выполняться круглосуточно и, соответственно, автоматически и, следовательно, он-лайн. пополнить карту с текущего счета иногда нужно прямо сейчас, чтобы снять наличные или расплатиться за покупку, а не ждать утра.
11

Комментарии 11

alekseybed
#
Еще одним применением онлайновости переводов между своими счетами может быть формирование платежного поручения с вечера со счета Х, хотя деньги на счете У. Насколько это действительно востребовано, т.е. много ли клиентов имеют счета, с одного из которых межбанк дешевле, чем с другого с учетом перевода на первый свой счет, нужно смотреть.
emozgovoy
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07.02.2011 в 14:01 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
ao-averin
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09.02.2011 в 14:47 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
ao-averin
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Данный функционал находиться уже в разработке!
viabank
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прекрасные новости smile:)
Eif73
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Идея, точнее пожелание выполнять такие переводы онлайн, очевидно нужное. Вот только что то много идей РС принимает, а реализация заметно отстает. Сейчас только 4 идеи реализовано из 41 принятых. smile:|
emozgovoy
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05.07.2011 в 15:12 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
viabank
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дождались, значит? буду поздно вечером тестить smile:D
viabank
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smile:| заявка на перевод 20р с накопительного счета на счет БвК сформирована в 7:25, а в 7:50 статут так и висит "принято в работу", балансы не изменились. это никак не он-лайн, не круглосуточный автомат.
sigizmund
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07.07 в 12-50 сделал перевод с БвК на ТС, в 13-30 пришла СМС о списании средств с БвК, а ....только на следующий день я смог воспользоваться средствами на ТС! Практически on-line)))) Внутрибанковский платеж...я бы даже матом ругнулся, да админы забанят...Вы межбанк быстрее отправляете! Как так можно с внутрибанковскими платежами себя вести?
viabank
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если в мобильном приложении между счетами перекидывать - через несколько минут балансы обновятся
(но только в недрах банка и мобильном приложении, в большом ИБ намного позже прогрузится обновление)
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