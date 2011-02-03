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На рассмотрении

СМС уведомления

Очень бы хотелось получать СМС уведомления не только при совершении операции, но при любом изменении балланса карты.

Поясню на примере. Лукойл не умеет заправлять до полного бака при оплате карточкой. Приходится называть заводомо большую сумму и потом делать возврат. Так вот, деньги успешно возвращаются через пару дней, но никакого информирования об изменении доступного баланса не происходит.

Аналогично операции, проходщие по счету как CASA interest. Балланс меняют - уведомления нет.



Не порядок!

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