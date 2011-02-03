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Andrey
(g000phy.ya.ru)
На рассмотрении
СМС уведомления
Очень бы хотелось получать СМС уведомления не только при совершении операции, но при любом изменении балланса карты.
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Поясню на примере. Лукойл не умеет заправлять до полного бака при оплате карточкой. Приходится называть заводомо большую сумму и потом делать возврат. Так вот, деньги успешно возвращаются через пару дней, но никакого информирования об изменении доступного баланса не происходит.
Аналогично операции, проходщие по счету как CASA interest. Балланс меняют - уведомления нет.
Не порядок!
Комментарии 1