Метро-карта

Клиенты банка - наверняка не бедные люди, раз хранят что-то в банке
И наверняка имеют автомобиль. Но вот беда, нельзя за рулем нетрезвым ездить и приходится время от времени спускаться в метро.
И вот едет такой человек на встречу с друзьями в баре посидеть. Карточка есть, а наличных нет - в баре и ее хватает. А в метро-то не попасть... Сделайте, а..?
Комментарии 4
И мы рады сообщить, что такая возможность у нас в разработке, мы планируем начать ее реализацию в этом году.
Еще было бы здорово для лояльных клиентов простой/бесплатный/быстрый обмен обычной карточки на метро-карту