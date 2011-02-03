Метро-карта

Принято

Клиенты банка - наверняка не бедные люди, раз хранят что-то в банкеИ наверняка имеют автомобиль. Но вот беда, нельзя за рулем нетрезвым ездить и приходится время от времени спускаться в метро.И вот едет такой человек на встречу с друзьями в баре посидеть. Карточка есть, а наличных нет - в баре и ее хватает. А в метро-то не попасть... Сделайте, а..?