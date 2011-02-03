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Друзья банка «ЮниКредит Банк»
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Аватар Andrey (g000phy.ya.ru)
03.02.2011 10:57 #
Принято

Метро-карта

Клиенты банка - наверняка не бедные люди, раз хранят что-то в банке smile:) И наверняка имеют автомобиль. Но вот беда, нельзя за рулем нетрезвым ездить и приходится время от времени спускаться в метро.
И вот едет такой человек на встречу с друзьями в баре посидеть. Карточка есть, а наличных нет - в баре и ее хватает. А в метро-то не попасть... Сделайте, а..?
4

Комментарии 4

unicreditbank
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Друзья, это хорошая идея!

И мы рады сообщить, что такая возможность у нас в разработке, мы планируем начать ее реализацию в этом году.
unicreditbank
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03.02.2011 в 15:32 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
g000phy.ya.ru
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Ух ты!!! Здорово! smile:ura:
Еще было бы здорово для лояльных клиентов простой/бесплатный/быстрый обмен обычной карточки на метро-карту smile:)
g000phy.ya.ru
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В связи с реализацией кобрендинга только на кредитных картах хочу спросить, метро тоже будет в кредит?
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