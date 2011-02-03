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Andrey
(g000phy.ya.ru)
Принято
Интернет-банк
Подскажите, кто придумал гениальную идею размещать информацию о тех. работах и недоступности операций в интернет-банке только ПОСЛЕ входа в интернет-банк и ВНИЗУ страницы? Это специально чтобы никто не увидел и не узнал что ничего не работает?
3
Сделайте это пожалуйста на:
1) главной странице enter.unicredit.ru (до входа)
2) в самом интернет-банке в самом верху недалеко от, собственно, кнопок проведения операций
3) на оф. сайте на главной странице
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