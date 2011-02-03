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Принято

Интернет-банк

Подскажите, кто придумал гениальную идею размещать информацию о тех. работах и недоступности операций в интернет-банке только ПОСЛЕ входа в интернет-банк и ВНИЗУ страницы? Это специально чтобы никто не увидел и не узнал что ничего не работает?



Сделайте это пожалуйста на:

1) главной странице enter.unicredit.ru (до входа)

2) в самом интернет-банке в самом верху недалеко от, собственно, кнопок проведения операций

3) на оф. сайте на главной странице

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