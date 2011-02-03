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Аватар Андрей (yarandr)
03.02.2011 13:55 #
Реализовано

Вернуть информацию о Мобильном банке

В старой версии СБОЛ было меню "Мобильный банк", в котором отображалось состояние мобильного банка по картам (подключен, не подключен, заблокирован). Было бы удобно, если бы эта информация отображалась в подробной информации по карте и/или в виде иконок в общем списке карт.

В идеале - сделать онлайн подключение других карт в "связку" [об этой возможности узнал только в Службе поддержки: если на какой-то из карт подключен полный пакет мобильного банка, то на зарегистрированный номер можно привязать еще (хотя бы ?) одну карту, при этом абонентская плата не увеличится, т.е. останется 60 руб/месяц)]
3

Комментарии 3

Сбербанк России
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05.03.2011 в 11:38 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Сбербанк России
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Пункт меню Мобильный банк из системы не удалялся. В зависимости от территориального банка (ТБ) и программного решения системы он может в разных дизайнах отображаться с отличиями (но он есть). В целевой системе Сбербанк ОнЛ@йн, внедряемой в ближайшее время в 8 ТБ он будет выглядеть так (справа в скрине): http://saveimg.ru/show-image.php?id=f...808cf08b79
Подключение/отключение Мобильного банка через систему Сбербанк ОнЛ@йн не будет реализовано из-за соображений безопасности.
yarandr
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Нашел
Операции / Шаблоны мобильного банка

smile:ura:
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