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Андрей
(yarandr)
Реализовано
Вернуть информацию о Мобильном банке
В старой версии СБОЛ было меню "Мобильный банк", в котором отображалось состояние мобильного банка по картам (подключен, не подключен, заблокирован). Было бы удобно, если бы эта информация отображалась в подробной информации по карте и/или в виде иконок в общем списке карт.
3
В идеале - сделать онлайн подключение других карт в "связку" [об этой возможности узнал только в Службе поддержки: если на какой-то из карт подключен полный пакет мобильного банка, то на зарегистрированный номер можно привязать еще (хотя бы ?) одну карту, при этом абонентская плата не увеличится, т.е. останется 60 руб/месяц)]
Комментарии 3
Подключение/отключение Мобильного банка через систему Сбербанк ОнЛ@йн не будет реализовано из-за соображений безопасности.