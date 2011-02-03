Подписаться на идею Fuzzy

Ждет рассмотрения

Ежемесячная выписка по счету на e-mail

Если кратко, то всё сказано в заголовке. Если более детально, то хочется примерно следующего:

Чтобы и интернет банке можно было указать свой e-mail и поставить галочку "получать ежемесячную выписку по счетам". Если галочка стоит, то каждое 1-е число банк формирует выписку, отражающую все движения по счетам клиента за месяц и баланс счетов на последний день месяца, и отправляет эту выписку на почту клиента (желательно в обычном текстовом формате, но если о-о-очень хочется красивостей, то можно конечно html, xls...).

Я понимаю, что выписки можно посмотреть сейчас в интернет банке. Но:

1) получение информации ежемесячно, как минимум, дисциплинирует, а в инет-банк нужно ещё зайти

2) в инет банке нужно зайти на нужную страницу, выбрать период... - в общем сделать много "телодвижений"

3) всё-таки хочется иметь выписку в простеньком текстовом формате - в инет банке хорошо и так, как сейчас есть, красиво. А вот в качестве "финального отчета" хорошо бы иметь просто текст, но зато регулярно и строго.

14