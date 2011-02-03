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Аватар Fuzzy
03.02.2011 14:31 #
Ждет рассмотрения

Ежемесячная выписка по счету на e-mail

Если кратко, то всё сказано в заголовке. Если более детально, то хочется примерно следующего:
Чтобы и интернет банке можно было указать свой e-mail и поставить галочку "получать ежемесячную выписку по счетам". Если галочка стоит, то каждое 1-е число банк формирует выписку, отражающую все движения по счетам клиента за месяц и баланс счетов на последний день месяца, и отправляет эту выписку на почту клиента (желательно в обычном текстовом формате, но если о-о-очень хочется красивостей, то можно конечно html, xls...).
Я понимаю, что выписки можно посмотреть сейчас в интернет банке. Но:
1) получение информации ежемесячно, как минимум, дисциплинирует, а в инет-банк нужно ещё зайти
2) в инет банке нужно зайти на нужную страницу, выбрать период... - в общем сделать много "телодвижений"
3) всё-таки хочется иметь выписку в простеньком текстовом формате - в инет банке хорошо и так, как сейчас есть, красиво. А вот в качестве "финального отчета" хорошо бы иметь просто текст, но зато регулярно и строго.
14

Комментарии 14

читающий
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Если клиенту сложно или некогда или незачем зайти в ИБ, то выписки ему вряд ли нужны.
А вот отчёт о текущей задолженности в начале месяца был бы актуальней.
Fuzzy
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Тут дело не в сложно-некогда... Тут дело в привязке ко времени и формате предоставления информации. Я сужу исключительно по своему опыту - от некоторых банков я получал ежемесячные отчёты по почте, это удобно (даже при наличии инет-банка).

Я понимаю, что кто-то может возразить, что e-mail никак не защищён и кто-то сможет прочитать выписку. Поэтому и предлагаю сделать это не для всех, а по выбору - только если человек сам захочет.
A_1
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Хотелось бы объяснений, зачем и кому это может понадобиться.
При наличии нормальной выписки за произвольный период.
Fuzzy
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A_1, приведу лишь частный пример (в какой-то мере можно сказать свой, но не совсем). Понадобиться услуга может тем, кто ведёт свой бюджет. Возьмём некоторого человека. Он в течение месяца более-менее активно пользуется картой. При этом по каждой транзакции имеет SMS с балансом - т.е. в инет-банк ему нужды лезть особой нет если баланс в SMS'ке более-менее похож на тот, что по его мнению должен быть на счёте. Также он оплачивает услуги - коммуналку, телефон и т.п. через платежи в инет-банке. Но у меня вот получается, что все эти платежи происходят очень компактно по времени - за 2-3 дня где-то в районе первой недели месяца. Т.е. человек не ходит в инет-банк каждые несколько дней. Да, человек может более активно пользоваться инет-банком, но я привожу частный случай.
Далее в конце месяца человек хочет подвести итоги, спланировать бюджет на следующий месяц. И чтобы не ошибиться лучше оперировать реальными данными, т.е. иметь выписку по счетам, а не искать последнюю SMS'ку и т.п. В вашем сценарии получается, что человек должен зайти в инет-банк, выбрать даты, получить выписку, сохранить её. Не сложно, но представьте, что это надо сделать ещё и для 2-3 банков.
Я же предлагаю другой сценарий - банки присылают выписку на e-mail. В итоге (в идеале) человек 1-го числа открывает свою почтовую программу и в папке Входящие рядком лежат выписки из банков ровно за последний месяц. Никаких дополнительных движений.
A_1
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У меня как-то так сложилось, что банки, присылающие выписки, делают это в совершенно разные числа. И что характерно, не способны формировать выписки за произвольный период.

Так что сферическому человеку в вакууме для ведения бюджета приходится заходить таки в интернет банки. А не доверять доступному балансу из смс.
Вы, кстати, в курсе, что баланс в смс крайне редко соответствует действительности?
Don Antonio
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Считаю, что с таким инет банком и бесплатными смс выписка в инет банке достаточно.
Pif
#
Для ведения бюджета гораздо более полезна была бы нормальная выписка в xls/csv вместо того безобразия, которое есть сейчас. По крайней мере тогда легко можно было бы сразу понять, сколько у тебя уходит на бензин, сколько на жрачку, а сколько на фантики. А из нынешней выписки эти цифры еще поди достань. Так что смысла в рассылке такой выписки именно с целью "ведения бюджета" я не вижу.
Don Antonio
#
Для ведения бюджета гораздо более полезна была бы нормальная выписка в xls/csv вместо того безобразия, которое есть сейчас.

Pif


Это вы уже предлагаете банку делать за себя свою работу. Это вы можете сделать и сами составив табличку в экселе.
Выписка сделана для информирования клиента о совершённых операциях, а не для того, что бы клиент подсчитывал свои расходы.
В основном банки присылают просто ворлдовский файл. Где то он понятный (как у БРС), где то не очень (как у бин банка)
Fuzzy
#
Так что сферическому человеку в вакууме для ведения бюджета приходится заходить таки в интернет банки. А не доверять доступному балансу из смс. Вы, кстати, в курсе, что баланс в смс крайне редко соответствует действительности?

A_1
Я не про сферического человека, я специально написал - частный, мой личный пример.
Про смс в курсе, поэтому и написал
...если баланс в SMS'ке более-менее похож на тот, что по его мнению должен быть на счёте...
АлексСпб
#
А почему бы и не выполнить просьбу человека.

С одним дополнением - для желающих и платная.

Клиент всегда прав пока готов оплачивать свои прихоти.
alif
#
Это вы уже предлагаете банку делать за себя свою работу. Это вы можете сделать и сами составив табличку в экселе.
Выписка сделана для информирования клиента о совершённых операциях, а не для того, что бы клиент подсчитывал свои расходы.

Don Antonio


Это глубочайшее заблуждение. Нормальная выписка сделана ровно для того, чтобы клиент спокойно мог интегрировать ее в домашнюю бухгалтерию. Предлагаете сотню строк каждый месяц перебивать руками в xls? Как раз "табличку в экселе" должен составлять банк, это сильно экономило бы время клиентов. И для банка это не сложнее, чем нынешние "красоты", которые вообще никому не нужны, потому как данные для анализа не годны.

Для западных банков это норма с 90-х, у нас тоже были кое-какие попытки правильные в этом направлении. Например, Альфа лет десять назад делала т.н. "итоговую выписку", в которой отражалась структура затрат по категориям. Увы, только раз в год.

А по теме - непонятен кейс. Почта - сервис с негарантированной доставкой. Добавочной стоимости и пользы не добавит, механизм реализации (который надо разрабатывать и поддерживать) нужен с сопутствующим удорожанием обслуживания и ростом нагрузки на поддержку ("а почему я не получил выписку по почте"? "а мне не пришла выписка, поэтому я не заплатил вовремя"... et cetera). Поэтому я лично - против. Т.к. при внедрении пользоваться будет малый процент, а стоимость этого удовольствия ляжет на всех клиентов.
vitaly_v
#
Очень нужна выписка в Pdf раз в месяц, можно шифровать содержимое паролем от перехвата. В Pdf есть такой функционал, также можно добавить в архив с паролем.
sudar78
#
Исключительно полезная вещь. А для сомневающихся по типу:
Если клиенту сложно или некогда или незачем зайти в ИБ, то выписки ему вряд ли нужны.
читающий

могу заметить, что на нашей маленькой планете есть масса мест, где есть e-mail, но нет интернета.
dima_ekb
#
Выписка, присылаемая банком - это то, как расходы за прошлый месяц видит банк.
Выписка, сформированная руками - это то, как вы задали для нее параметры (дополнительные телодвижения на их ввод). А вы могли и ошибиться при их вводе, и потому остаться в заблуждении.
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