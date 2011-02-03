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Аватар Кокушев Николай (Nikotin)
03.02.2011 14:32 #
Реализовано

Кредитный калькулятор

Сделайте наконец вменяемый кредитный калькулятор на сайте. С тем что сейчас присутствует невозможно работать - он совсем не информативен.
6

Комментарии 6

Сбербанк России
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Расскажите, что именно в действующем калькуляторе вы хотели бы изменить или какую информацию добавить?
makvay
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Хотелось бы увидеть конкретную сумму выплат в зависимости от суммы кредита и его срока(всех,вкл.ипотеку и автокредит).Еще хотелось бы увидеть сумму страховки в зависимости от суммы потребкредита
Nikotin
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За калькулятор СПАСИБО! Но думаю нет предела совершенству )))
Сбербанк России
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За калькулятор СПАСИБО! Но думаю нет предела совершенству )))
Nikotin


Nikotin, предела совершенству, конечно, нет, тем не менее куда стремиться есть smile:)
Банк совершенствуется постоянно, не все из совершенствований видны сразу конечному потребителю услуги, но они действительно идут в порядке приоритета.
Сбербанк России
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29.03.2011 в 16:56 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
Nikotin
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Nikotin, предела совершенству, конечно, нет, тем не менее куда стремиться есть
Банк совершенствуется постоянно, не все из совершенствований видны сразу конечному потребителю услуги, но они действительно идут в порядке приоритета.

Сбербанк России


Недостаток калькулятора: не очень понятно про первоначальный взнос, то есть как он учитывается при расчете платежей. И очень неудобно что первоначальный взнос в калькуляторе строго в процентах.

В других "организациях" более удобная реализация в "данном вопросе".

И это же программно не трудно кстати.
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