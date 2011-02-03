Кредитный калькулятор

Сбербанк России 05.03.2011 11:23 # Расскажите, что именно в действующем калькуляторе вы хотели бы изменить или какую информацию добавить? 0
Комментарии 6
Nikotin, предела совершенству, конечно, нет, тем не менее куда стремиться есть
Банк совершенствуется постоянно, не все из совершенствований видны сразу конечному потребителю услуги, но они действительно идут в порядке приоритета.
Недостаток калькулятора: не очень понятно про первоначальный взнос, то есть как он учитывается при расчете платежей. И очень неудобно что первоначальный взнос в калькуляторе строго в процентах.
В других "организациях" более удобная реализация в "данном вопросе".
И это же программно не трудно кстати.