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Аватар Dmitry Demin (dmitry_d10)
03.02.2011 17:04 #
Принято

Лимиты по операциям через Интернет-банк

Предлагаю увеличить лимиты по операциям через интернет-банк, когда плательщик и получатель - одно и тоже физическое лицо. Т.е. совпадает ФИО и ИНН.
6

Комментарии 6

viabank
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а какие конкретно лимиты мешают?
если лимит на вывод межбанком - так это специально задумано, полагаю, дабы клиенты не могли разом опустошить счета smile;)
emozgovoy
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Добрый день!
В настоящий момент между счетами Клиента по суммам переводов ограничений нет, по переводам в другие кредитные организации через системы Интернет - банк увеличение лимитов не планируется.

С уважением,
Евгений Мозговой
emozgovoy
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07.02.2011 в 14:28 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
viabank
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комментарий не ясен:
В настоящий момент между счетами Клиента по суммам переводов ограничений нет
emozgovoy

это про счета в банке "Русский Стандарт", или все же операции перевода со счета Клиента в БРС на счет Клиента в другом банке тоже не будут лимитироваться?
если так и будут лимитироваться, тогда не понятен перевод идеи в статус "Принято"
alekseybed
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Да, похоже, что банк решил "принять" идею, ничего не делая. Ограничение на межбанк на свои же счета в других банках действительно мешает.
geomaterialy
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Хотел увеличить лимит по межбанку, по телефону сказали что нельзя, начал искать как можно) наткнулся на это, жаль, но как говорится: ждем, надеемся, верим
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