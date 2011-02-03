Лимиты по операциям через Интернет-банк

viabank 04.02.2011 14:40 # а какие конкретно лимиты мешают? если лимит на вывод межбанком - так это специально задумано, полагаю, дабы клиенты не могли разом опустошить счета 0
Комментарии 6
если лимит на вывод межбанком - так это специально задумано, полагаю, дабы клиенты не могли разом опустошить счета
В настоящий момент между счетами Клиента по суммам переводов ограничений нет, по переводам в другие кредитные организации через системы Интернет - банк увеличение лимитов не планируется.
С уважением,
Евгений Мозговой
это про счета в банке "Русский Стандарт", или все же операции перевода со счета Клиента в БРС на счет Клиента в другом банке тоже не будут лимитироваться?
если так и будут лимитироваться, тогда не понятен перевод идеи в статус "Принято"