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Аватар Perevodchik
03.02.2011 22:37 #
Реализовано

Депозитная карта

Было бы неплохо разработать карту, привязанную к депозитному счету: или хотя бы карту, на которую капали бы проценты по вкладу (тело вклада отдельно, проценты по депозиту - на карту).
9

Комментарии 9

ivan_artamonov
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18.02.2011 в 12:28 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
ivan_artamonov
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18.02.2011 в 13:00 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
ivan_artamonov
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Надо сказать, что идеи по разработке данной услуги предлагались давно. На сегодняшний день мы находимся на финальном этапе разработки и внедрения продукта. Ориентировочно в марте мы запускаем пилот, а затем предложим продукт Клиентам всех городов присутствия Банка.
ianchik
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Ориентировочно в марте мы запускаем пилот, а затем предложим продукт Клиентам всех городов присутствия Банка.

ivan_artamonov


Эта идея так и не реализована? smile:( Было бы здорово, чтобы хоть в ИБ были видны текущие/карточные счета для использования вкладов (пополнения/снятия). А то при закрытии вклада не известно, куда денежные средства зачисляются.
ivan_artamonov
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реализована 13.10.2011

Статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
ivan_artamonov
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п.с. само собой, надо понимать, что реализовано в рамках вклада "Хорошие новости"
ianchik
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п.с. само собой, надо понимать, что реализовано в рамках вклада "Хорошие новости"

ivan_artamonov


где можно на сайте банка ознакомиться с тарифами данной карты? к ранее открытому вкладу можно открыть карту?
1154
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Присоединяюсь, хотелось бы узнать какие тарифы есть к данным картам?когда такие карты будут с чипом.
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