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Реализовано

Депозитная карта

Было бы неплохо разработать карту, привязанную к депозитному счету: или хотя бы карту, на которую капали бы проценты по вкладу (тело вклада отдельно, проценты по депозиту - на карту).

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