Депозитная карта

ivan_artamonov 18.02.2011 12:28 # 18.02.2011 в 12:28 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении» 0
Комментарии 9
Эта идея так и не реализована? Было бы здорово, чтобы хоть в ИБ были видны текущие/карточные счета для использования вкладов (пополнения/снятия). А то при закрытии вклада не известно, куда денежные средства зачисляются.
Статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
где можно на сайте банка ознакомиться с тарифами данной карты? к ранее открытому вкладу можно открыть карту?
Тарифы находятся по ссылке http://www.homecredit.ru/usl.php?r=5